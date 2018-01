Chi non ricorda la magia del giorno dell’Epifania? Quando, da piccoli, ci svegliavamo speranzosi di incontrare la Befana mentre lasciava per noi tanti regali o una calza colma di doni. È proprio per regalare a quanti più bambini possibile quella magia che il Rotaract Club Brindisi anche quest’anno festeggia la giornata dell’Epifania insieme al reparto di Pediatria dell’Ospedale A. Perrino di Brindisi.

L’evento, ormai una consuetudine per il club brindisino, quest’anno si arricchisce ancora di più con un’iniziativa particolare. A ricevere la visita e i doni della Befana non saranno i bambini ricoverati presso il reparto di pediatria ma quelli in assistenza domiciliare che non possono uscire da casa.

Nella mattina del 6 gennaio, il club insieme alla Befana, si è recato presso le case dei bambini in degenza domiciliare e ha portato numerosi regali raccolti durante l’anno.

La donazione è stata organizzata dal Club Rotaract di Brindisi che ormai da anni collabora con l’Unità Operativa di Pediatria portando doni ai più piccoli nel giorno dell’Epifania.

“Quest’anno – spiega Giorgia Quarta, Presidente del Club – abbiamo deciso di dedicare la giornata della Befana ai bambini in assistenza domiciliare e svolgere un altro tipo di attività nel reparto di Pediatria. È stata una bella iniziativa quella che abbiamo deciso di svolgere quest’anno e per il futuro speriamo di poterci allargare anche agli altri distretti dell’assistenza domiciliare e abbracciare tutta la provincia. – ha infine dichiarato il Presidente – Ogni anno, nel nostro piccolo, ci teniamo a non mancare a questo appuntamento per noi preziosissimo”.

Come braccio giovanile del Rotary International, il Rotaract Club abbraccia l’obiettivo di sostenere la comunità nelle sue esigenze materiali e sociali e lavora per sensibilizzare la comunità alla solidarietà e all’amore verso il prossimo.

Si ringraziano il PUA del Distretto Socio Sanitario di Brindisi e la R.T.I. San Bernardo per aver permesso di realizzare l’iniziativa.