Prosegue il calendario de “Il Maggio dei Libri” presso la Biblioteca Comunale di Ostuni con “Libro Libera la Storia”, giornata di letture dedicate alla Liberazione e alla Resistenza. Su indirizzo dell’Assessore Antonella Palmisano le porte della Biblioteca si aprono ancora una volta ai più giovani e non solo.

Domani, venerdì 27 aprile, alle ore 17 la nuova Emeroteca, trasformata in sala ragazzi a scaffale aperto e dotata di espositori tematici realizzati col contributo degli studenti del territorio, si popolerà dei numerosi lettori impegnati già da tempo nei Gruppi di Lettura “Libro Libera tutti” promossi dalla Biblioteca col supporto delle Scuole, delle insegnanti e delle volontarie coinvolte nel progetto. Le attività consisteranno in letture condivise di brani, poesie e testi riconducibili al tema della Liberazione e della Resistenza. Ciascun lettore nel corso della settimana potrà scegliere, in base alla propria sensibilità, i passi da condividere, nello spirito del progetto di promozione della lettura portato avanti all’insegna della spontaneità e del rispetto di ciascuna individualità. A caratterizzare quest’iniziativa sarà la partecipazione trasversale di tutti i gruppi di lettura:

Liberi di Camminare, gruppo pensato per i lettori della scuola secondaria di primo grado e diretto dalla prof.sse Angela Fattore e Teresa Manelli,

Liberi di Sognare, gruppo rivolto al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e gestito dalla direttrice della Biblioteca, dr.ssa Francesca Garziano.

Liberi di Cambiare, gruppo composto dagli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e guidato dalla prof.ssa Francesca Lopane.

Liberi di Riscoprire, gruppo rivolto agli adulti, costituito in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “R. Ferrigno” e coordinato dalla prof.ssa Teresa Legrottaglie e dalla dr.ssa Francesca Garziano.

I più piccoli, per i quali è stato pensato il gruppo Liberi di Volare, saranno rappresentati da Elena d’Alessandro, studentessa universitaria di “Teorie e Pratiche educative” presso l’Università del Salento e volontaria lettrice del progetto nazionale “Nati per Leggere”.

Obiettivo ultimo del pomeriggio di letture sarà ricordare la Liberazione d’Italia non tanto attraverso la storia quanto per tramite delle suggestioni e delle emozioni che dalla lettura condivisa scaturiscono.