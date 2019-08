Esattamente un anno fa, il 2 agosto 2018, il Comune di Brindisi e la Regione Puglia firmavano un protocollo per la realizzazione di una biblioteca provvisoria nell’ex Convento Santa Chiara, nei locali siti al piano terra.

Il Comune ha subito dato seguito agli impegni assunti, rimettendo in sicurezza e piena fruibilità la struttura.

La Regione Puglia avrebbe dovuto garantire il personale necessario, dislocando le unità del Polo BiblioMuseale già impiegate.

Per “Ora tocca a noi” è stato un anno di incessanti pressioni e sollecitazioni: nel periodo delle vacanze natalizie abbiamo attivato presso Palazzo Guerrieri un’aula studio che permettesse di sopperire alla mancanza della biblioteca, in seguito all’invio del comunicato stampa del 5 marzo 2019 sono stati trasportati gli arredi presso l’ex convento; tuttavia non c’è mai stato uno sviluppo concreto della situazione ma solo promesse e tergiversazioni dell’ente regionale.

È finito il tempo di indugi e tentennamenti, la comunità di Brindisi merita risposte serie e concrete.

Continueremo a batterci fino al giorno in cui gli studenti, le studentesse e tutti i cittadini brindisini torneranno a disporre di un luogo di studio, cultura e aggregazione.

Il link del video denuncia ad opera del capogruppo in Consiglio Comunale Giulio Gazzaneo: https://youtu.be/QK1TwuErJYY

Comunicato stampa – Ora tocca a noi