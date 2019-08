Ormai da diversi anni i Carabinieri forestali organizzano servizi mirati, concentrati nelle ore serali dalla “notte di San Lorenzo” (10 agosto) fino a Ferragosto, quando tradizionalmente le spiagge del litorale brindisino, ed in particolare quelle che si susseguono da Fiume Morello al Pilone, sono prese d’ assalto da gruppi di “bivaccatori”, che intendono trascorrere sulle dune e sull’ arenile la nottata, accompagnata da falò e da musica, a volte ad alto volume.

Tali comportamenti, tuttavia, contrastano con le disposizioni dell’ Ordinanza Balneare della Regione Puglia, rinnovata annualmente, nonché con la norma di istituzione del Parco Regionale delle Dune Costiere (Legge Regionale n. 31 del 2006), entro cui ricadono le spiagge suddette.

Oltre naturalmente alle disposizioni nazionali e regionali che vietano l’ accensione di fuochi all’ aperto nel periodo estivo, la tutela degli “habitat” naturali e del paesaggio, il Codice della Navigazione per il demanio marittimo, il Codice dell’ Ambiente per l’ abbandono di rifiuti (600 euro di sanzione amministrativa).

Il fenomeno si è sensibilmente ridotto rispetto agli anni scorsi, in gran parte per la puntuale azione di vigilanza e contrasto, anche contro la “sosta selvaggia” degli automezzi, soprattutto lungo la complanare est della SS379 “Traiana” e la strada di collegamento con Torre San Leonardo.

Tuttavia permangono ancora gruppi di “irriducibili”, per cui il Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi ha disposto alle Stazioni dipendenti servizi particolari, anche appiedati, lungo l’ arenile e fino a tarda sera, anche nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Questura.

L’ impegno dei Militari, come negli anni scorsi, è massimo; si confida, in ogni modo, in un crescente senso civico dei frequentatori degli incantevoli lidi della costa brindisina, la miglior garanzia per la loro preservazione e valorizzazione. A tal proposito, si invitano i cittadini ad una costante collaborazione con i Carabinieri forestali, segnalando comportamenti incivili che costituiscano violazioni all’ ambiente naturale, in riferimento a quanto illustrato, utilizzando il numero telefonico di Emergenza Ambientale – 1515.