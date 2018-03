Vittoria netta e nelle previsione della Damiano Spina Oria che batte per 3-0 Ponticelli Napoli. Un successo pieno che porta nuovamente a 10 i punti di vantaggio sulla quart’ultima, regalando una Pasqua serena alla formazione brindisina. Ormai con l’obiettivo stagionale della permanenza a un tiro di schioppo, Oria può iniziare a dedicarsi alla ricerca della migliore posizione possibile per chiudere in maniera felice un campionato che ha permesso di guadagnare consensi tra i tifosi. La gara ha un andamento simile a un crescendo: primo periodo di equilibrio rotto praticamente subito: con un 9-5 in favore della formazione brindisina che pian piano si allarga grazie all’ottimo lavoro di Leone. Sale in cattedra la batteria offensiva della Damiano Spina che pian piano addirittura doppia Ponticelli (16-8). Lo scatto delle ospiti sul 20-14 è solo un tentativo di ridurre quel gap che diventerà 25-17 al termine del primo parziale. Secondo set che parte con uno 0-2 rapidamente corretto con un contro break di 6 punti. La fuga della Damiano Spina prende le sembianze di quella definitiva già dal 10-5, che ben presto grazie a Panza, Benefico, Galiulo, oltre al bel lavoro di Scaglioso e Diviggiano, in alternanza con Bozzetto, si trasforma in 17-11. Alle ragazze già citate va aggiunta Valente, brava come sempre quando chiamata in causa. La fuga vincente giunge sul 21-16: Oria piazza 4 punti e vira sul 25-16. Prova Ponticelli a tenere vivo il match al terzo periodo, sino al 10 pari, poi la Damiano Spina decide di stringere i tempi e allunga in maniera trionfale. E’ 25-18, ma soprattutto 3-0 e 3 punti importanti per sottolineare come la Damiano Spina Oria possa confermarsi in B2.

TABELLINO

DAMIANO SPINA ORIA-PONTICELLI NAPOLI 3-0 (parz.li 25-17, 25-16, 25-18)

Damiano Spina Oria: Zanzarelli, Diviggiano, Zingarello, Casalino 8, Scaglioso 8, Bozzetto, Valente 1, Leone 17, Benefico 17, Panza 5, Limonta, Galiulo 6, Cozzetto 0. Al.. Acquaviva

Ponticelli Napoli: Musella, Mottola, Romano 0, Manzo 2, De Giudice 8, D’Aniello 1, Aprea 11, Guarracino, Oliviero 1, Rapillo, Battaglia 3, Imbimbo 4.

Arbitri: Davide Tolomeo, Giuseppe Pelle’

Francesco Friuli – Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria