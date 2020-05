Al termine di quindici giorni a dir poco combattuti, tra una votazione e un sondaggio testa a testa, una preferenza da esprimere e scelte difficile da compiere, si è concluso il contest per decretare il miglior quintetto della storia del basket brindisino.

I tifosi biancoazzurri hanno scelto i massimi protagonisti cestistici ruolo per ruolo, dovendo azzardare un paragone sempre molto complicato tra diverse epoche e annate. I social network ufficiali Happy Casa Brindisi – Facebook, Instagram e Twitter – sono stati presi d’assalto da migliaia di utenti e votazioni nelle ultime due settimane.

Questo il miglior quintetto Brindisi Basketball All Time:

-Jerome Dyson: miglior playmaker

-Adrian Banks: miglior guardia

-Claudio Malagoli: miglior ala piccola

-John Brown III: miglior ala grande

-Otis Howard: miglior centro

Starting five di grandissima qualità che alterna icone storiche della pallacanestro brindisina da Malagoli a Howard, al miglior realizzatore della storia capitan Banks, alla grinta contagiosa di JB III e l’esplosività di Jerome Dyson, playmaker entrato nei cuori dei tifosi biancoazzurri nonostante una sola stagione sportiva a Brindisi.



Questo invece il secondo miglior quintetto Brindisi Basketball All Time:

-Checco Fischetto: miglior vice playmaker

-Jonathan Gibson: miglior vice guardia

-Omar Thomas: miglior vice ala piccola

-Delroy James: miglior vice ala grande

-Cedric Simmons: miglior vice centro

Classe e forza fisica in grande quantità anche nella ‘panchina extra lusso’ capitanata dal play brindisino Fischetto a innescare la mano del talento NBA Gibson. ‘Black Jesus’ Thomas e Delroy James come ali mortifere a campo aperto per lasciare spazio alla stazza di Big Ced Simmons, dominante sotto i tabelloni.

Un viaggio nel passato e un pensiero al futuro in un momento molto particolare per lo sport e la pallacanestro nazionale.

Un gioco divertente e appassionante per unire le diverse generazioni e fasce di età dei tifosi brindisini e amanti della palla a spicchi.

NBB All time: una grande storia bianco e azzurra! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi