Oltre al danno, la beffa. Non si è ancora spenta l’eco del convulso finale tra Happy Casa Brindisi e Red October Cantù che arriva la notizia di una pesantissima multa per la società del Presidente Marino.

La motivazione alla base della sanzione economica di 14.685 euro riguarderebbe, in primis, una rimostranza di un tifoso nei confronti di un’atleta avversario. A ciò si aggiungano le solite “offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti contundenti senza colpire” e la “mancata estensione del tunnel”.

Certo, a nessuno viene in mente di giustificare comportamenti fuori norma ma quanto è accaduto ieri non va sottaciuto.

E parliamo delle strane decisioni assunte della terna arbitrale nel corso dell’incontro e, soprattutto, nei secondi finali.

Riepiloghiamo per chi non avesse visto quanto accaduto in campo.

Brindisi, in svantaggio di sei lunghezze a 100” dal termine, riesce a portarsi a -1. Rimessa canturina: Moore recupera palla e mentre sta per involarsi verso il canestro avversario subisce un chiaro fallo da Culpepper. A termine di regolamento, il folletto biancazzurro dovrebbe fare un giro in lunetta per tirare due tiri e la successiva rimessa dovrebbe essere affidata a Brindisi. Invece no. Mazzoni di Grosseto, Borgioni di Roma e Galasso di Siena decidono di concedere soltanto il fallo e, quindi, soltanto i tiri liberi. Moore realizza dalla lunetta e porta Brindisi in vantaggio di un punto a poco più di 4 secondi dalla sirena finale.

Rimessa lombarda: palla a Thomas che, prima di palleggiare, commette una chiara infrazione di passi e poi lascia partire un tiro da oltre otto metri che si insacca nella retina avversaria.

Quindi Cantù vince per due errori arbitrali: un fallo non considerato antisportivo ed una mancata rilevazione dell’infrazione di passi.

Ma non finisci qui: dopo il canestro da tre punto, Thomas e Culpepper danno di matto e si lasciano andare a gesti inconsulti. Il primo si tocca i genitali rivolgendosi al pubblico locale, il secondo compie un giro di campo sbeffeggiando i tifosi. E mentre due arbitri – due – si mettono d’impegno per rivolgere le spalle al campo con la scusa di far rimpinguare il cronometro di qualche decimo di secondo, l’altro, il signor Galasso di Siena, resta con lo sguardo sul parquet ed assiste alla sequela di comportamenti irrispettosi da parte degli atleti canturini. Ma qui viene il bello: invece di fischiare l’antisportivo e comminare l’espulsione, si rivolge a Thomas e Culpepper chiedendo sommessamente una maggiore dose di sportività. Poi, siccome non ottiene alcuna considerazione dai due atleti, si reca verso l’allenatore ospite implorandolo di adoperarsi per “calmare” i suoi.

Adesso. Delle due l’una. O fai finta di non vedere. Oppure, se ti accorgi di quanto sta accadendo, fischi l’antisportivo ed espelli l’atleta. E siccome è chiaro che non hai fatto finta di non vedere, le alternative sono due: o hai commesso un errore imperdonabile per un arbitro della massima serie di basket oppure sei in malafede.

E il dubbio tra errore inescusabile e malafede resta forte anche alla luce di quanto accaduto oggi: il giudice sportivo ha squalificato Thomas per una giornata per un gesto offensivo verso il pubblico che sarebbe stato rivolto a fine partita.

Peccato che, sia i presenti al PalaPentassuglia sia i telespettatori di Eurosport, hanno visto che Thomas si è lasciato andare al gestaccio quando la sirena finale non era ancora suonata.

Insomma, come nel corso del match, Mazzoni, Borgioni e Galasso, cercando di mettere alcune pezze ai loro sbagli grossolani, hanno finito per sbagliare due volte.

Errore tecnico? Di sicuro sarebbe così se i tre direttori di gara avessero scritto a referto la verità, ossia che Thomas aveva avuto un comportamento irriguardoso nel corso del match senza che loro l’avessero sanzionato con l’espulsione.

Invece, occorre ragionare sul fatto che sul referto sia stato riportato qualcosa che con la verità, probabilmente, c’azzecca davvero poco.

Davvero inconcepibile.

Fa bene la società a farsi sentire in Lega.

In ballo non c’è solo il destino di Brindisi ma l’intera credibilità del basket italiano.

Le sviste arbitrali vanno accettate e comprese. Capita a tutti di sbagliare. Ma i gravi errori “concettuali” commessi ieri sera, sono su un altro piano.

Se il basket vuole tornare ad essere uno sport serio e rispettato deve far si che uno spettatore, un giocatore, un dirigente non debba tornare a casa con l’atroce dubbio se gli arbitri sono inadeguati o in malafede?

