Altro che Romeo e Giulietta: è Treviso ad aggiudicarsi quest’anno il titolo di città più romantica d’Italia. La città veneta scalza Bolzano dal primo posto ed è l’unica città del Triveneto nella top 10, con Verona che scende dal 5° posto dello scorso anno all’11° attuale.

A conquistare il secondo posto della top 10 è la città di Brescia, che prende il posto di Milano. Anche il Sud Italia non rimane immune al fascino delle storie d’amore: al 3° posto della classifica si trova la città di Brindisi.

Questi i dati rivelati da Amazon che, in occasione di San Valentino, rilascia per il quinto anno la classifica delle città italiane che leggono maggiormente romanzi rosa, individuata secondo il numero di libri acquistati dai clienti su Amazon.it durante l’ultimo anno su base pro capite, in città con più di 100.000 abitanti.

Il Centro-Sud entra nella top 5 con la città di Pescara, al 4° posto, e Salerno che, con una grande rimonta, sale dalla 36° posizione dell’anno precedente fino al 5° posto.

Dopo Varese, 6a, si posizionano, Ragusa e Modena (7° e 8° posto).

Per finire, il Capoluogo lombardo scende dalla 2a posizione dello scorso anno alla 9a, seguito da Novara che si attesta all’ultimo posto della top 10.

Ecco la top ten delle città più romantiche:

1. Treviso

2. Brescia

3. Brindisi

4. Pescara

5. Salerno

6. Varese

7. Ragusa

8. Modena

9. Milano

10. Novara

Anche quest’anno città note per i loro scenari da sogno, come Roma, Venezia, e Napoli, non si classificano nelle prime dieci posizioni. La Capitale scende dal 18° al 23° posto, mentre la romantica Venezia passa dal 32a alla 71a posizione. Scende anche Napoli dal 38° al 42° posto attorniata da altre città del sud Italia come Reggio-Calabria (41a), Matera (45a) e Trapani (52a).

I titoli più apprezzati

Io Prima di te di Jojo Moyes ha conquistato il primo posto della top 5 dei romanzi d’amore venduti su Amazon.it nel 2017 in tutta Italia. Sul secondo gradino del podio sale La vita in due di Nicholas Sparks, mentre in terza posizione si attesta Your Name (Kimi no na wa) di Makoto Shinkai. Noi siamo tutto di Nicola Yoon si posiziona al 4° posto e Nicholas Sparks conquista anche il 5° posto con Le pagine della nostra vita.

* Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

***

Amazon.com

