Non solo un tributo di fede e devozione quello che i Brindisini rivolgono a San Lorenzo. C’è molto di più: ricerca, studio, approfondimenti didattici. E’ così che, in occasione del IV centenario della morte di San Lorenzo da Brindisi, si è svolto sabato 29 settembre, nel santuario di Santa Maria degli Angeli in Brindisi, un Convegno di Studi Laurenziani dal titolo “ Da Brindisi a Lisbona: l’Europa di San Lorenzo da Brindisi “.

Presenti all’appello, nella sessione pomeridiana del convegno, alcuni alunni della VB del Marzolla di Brindisi, accompagnati dal Prof. Andrea La Palma, docente di religione presso il liceo brindisino. Taccuino e penna alla mano, gli alunni hanno seguito con soddisfazione le relazioni “L’Eucarestia in San Lorenzo da Brindisi” (relatrice la dott.ssa Marianne Schlosser dell’Università di Wienn) e “La Lingua Latina e lo stile del Brindisino nei ‘Sermones de tempore’ “(relatore il Prof. Aldo Luisi dell’Università Aldo Moro di Bari).

Latino classico e latino cristiano, traduzioni e tradizione dei testi: un altro aspetto degli approfondimenti degli alunni del Marzolla.

Nella foto, da sinistra gli alunni del Marzolla: Varone Marinella, Buzzurro Chiara, Cannistrà Marco, Cazzato Flavia, Spina Giordana e il Prof. Andrea La Palma.