A causa del grave lutto che ha colpito la città di Genova, il Governo ha decretato il lutto nazionale. Per iniziativa del Comune di Brindisi il concerto della band Roy Paci e Aretuska, previsto per giorno 18 agosto, è stato spostato al 19 agosto alle ore 21,30 sempre a piazza Santa Teresa.

Visto che il concerto su detto è concomitante con la presentazione della società e della squadra di calcio alla città, la SSD Brindisi FC comunica che, per permettere alla Cittadinanza di essere presente ad entrambi gli eventi, ha ritenuto giusto anticiparla alle 19,30, sempre nel piazzale antistante il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

La serata verrà condotta dalla giornalista responsabile della redazione sportiva di Canale 85 Cristina Cavallo e dal giornalista di Studio 100 Fabrizio Caianiello.

Tutta la Cittadinanza è invitata.

Intanto la società non si ferma sul fronte degli acquisti e comunica di aver tesserato i seguenti giocatori: gli over Christian Quarta e Giorgio Pizzolato e gli under Alexandre Da Silva e Francesco Romano.

Christian Quarta classe 1985; nato a Cellino San Marco; i suoi inizi calcistici nel settore giovanile del Lecce dove resta per 5 anni; le squadre con cui ha giocato: Taurisano, Racale, Copertino, Nardò, Leverano, Casarano e 5 anni nella Virtus Francavilla con la quale ha vinto numerosi campionati, Coppa Puglia e Coppa Italia, contribuendo alla scalata vincente dei biancocelesti francavillesi; Quarta è un esterno di centrocampo che all’occorrenza può fare l’esterno d’attacco.

Giorgio Pizzolato, giovane portiere di origini trapanesi , classe ’95, altezza 186 cm, è cresciuto nel settore giovanile del Trapani calcio ed è stato poi ceduto al Foggia; nel suo curriculum due stagioni con il San Severo in Eccellenza e serie D; nel 2013, ha avuto la convocazione della Nazionale Italiana di serie D; nel 2014/15 con il Brindisi in serie D; 2015-2016 S.C. Marsala in serie D; 2016-2017 Real Avola in Eccellenza; 2017-2018 Paceco in serie D; qualche mese fa è partito per il ritiro con la squadra del Tre Fiori FC, club più titolato della Repubblica di San Marino, con la quale ha avuto la possibilità di disputare da protagonista una partita in Europa League.

Mister Rufini lo ha già allenato al San Severo.



Gentil Fabio Alexandre Da Silva, questo il suo nome completo, nato in Brasile, classe 1999, centrocampista proveniente dall’ U.S. Serino 1928. Francesco Romano, napoletano, classe 2001, centrocampista, proveniente dalla Juve Stabia.