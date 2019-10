La SSD Brindisi Football Club comunica che, in occasione dell’incontro di calcio SSD Brindisi Football Club-Calcio Foggia 1920, in programma domenica 13 ottobre 2019 presso lo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi, valevole per la 7^ giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, la Prefettura di Brindisi ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.