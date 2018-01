Nella serata di lunedì 8 gennaio, si è tenuta presso la sede sociale di Corso Umberto 12 la riunione del movimento politico-culturale ‘Brindisi In Alto’. All’ordine del giorno, un’approfondita discussione sul bisogno di un cambio di passo dell’azione politica, che sia in grado di offrire un netto miglioramento della qualità civica percepita, anche in vista di un auspicato confronto, aperto e costruttivo, con le altre forze politiche locali.

È stato altresì nominato un direttivo al fine di predisporre il programma da sottoporre agli altri partner politici e alla città. Allo stesso è stato mandato di creare gruppi di lavoro per ricreare quel progetto, condiviso e auspicato da tutti di componenti di Brindisi In Alto, avente come unica, urgentissima finalità il benessere dei cittadini e il futuro di Brindisi.

Qui di seguito il direttivo:

Colucci Antonio

Greco Maria

Quarta Gianluca

Rizziello Angelo

Tramacera Giuseppe

BRINDISI IN ALTO