La società SSD Brindisi FC in occasione dell’incontro di calcio Brindisi – Mesagne, che si giocherà al F. Fanuzzi domenica 11 febbraio alle ore 15.30, anche in questa occasione, invita tutti gli sportivi ad assistere e a sostenere i colori biancoazzurri dei calciatori che rappresentano la nostra città, tutti gli studenti di ogni ordine e grado e tutti gli atleti delle scuole calcio della nostra città.

Ricordando che anche in questa occasione i ragazzi fino a 14 anni non pagano, mette a disposizione delle scuole superiori numerosi accrediti i quali potranno essere richiesti alle proprie segreterie.

Invita altresì con ingresso gratuito tutte le scuole calcio di Brindisi.

Il settore destinato sia agli studenti con accredito che ai giocatori delle scuole calcio è la Gradinata.

I biglietti, che sono già disponibili in prevendita, si potranno trovare presso l’edicola L’ideario in via Verona 30 rione Santa Chiara Brindisi e presso il mini market di Marina Serafino sito in via Giordano Bruno 36 al centro.

La società, prevedendo un nuovo importante afflusso di tifosi allo stadio, consiglia caldamente di utilizzare la prevendita.