La società SSD Brindisi FC, in occasione dell’incontro di calcio Brindisi – Ostuni, che si giocherà al F. Fanuzzi domenica 28 gennaio alle ore 15.30, in una giornata di festa sportiva, auspica una considerevole presenza di tifosi.

Per questa circostanza, invita ad assistere all’evento e a sostenere i colori biancoazzurri dei calciatori che rappresentano la nostra città, tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Ricordando che anche in questa occasione i ragazzi fino a 14 anni non pagano, mette a disposizione delle scuole superiori ulteriori 500 accrediti i quali potranno essere richiesti alle proprie segreterie.

Invita altresì con ingresso gratuito tutti i ragazzi che frequentano le scuole calcio di Brindisi, con i propri istruttori, così come da accordi con i Presidenti.

Il settore destinato sia agli studenti con accredito che ai giovani calciatori delle scuole calcio è la Gradinata.

Inoltre, i prezzi dei biglietti per assistere alla partita di cui sopra rimangono invariati e sono i seguenti:

Tribuna Centrale: 6€

Gradinata e Curva: 3€

Ragazzi fino ai 14 anni: ingresso gratuito;

Donne: ingresso gratuito;

Abbonamenti: validi;

Curva Nord Ospiti: 10€

Tutte le scuole calcio invitate: ingresso gratuito;

Studenti con accredito scuole superiori: ingresso gratuito;

Tra il primo ed il secondo tempo spettacolo di FREESTYLE SOCCER da parte del campione della specialità: Alessandro Colazzo che si è esibito nei più grandi stadi italiani tra cui l’Olimpico di Roma.