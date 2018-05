Parziali: 22-17, 44-30

Happy Casa Brindisi: Suggs 12, Tepic 4, Smith 8, Mesicek 7, Cardillo, Sirakov, Iannuzzi 3, Donzelli, Lydeka 8, Giuri, Petracca. Coach: Vitucci.

Grissin Bon Reggio Emilia: Bonacini, Candi, Della Valle 2, White, Reynolds 2, Markoishvili 7, Wright 10, Cervi, Dellosto, Llompart 2, De Vico 7. Coach: Menetti.

Arbitri: Lanzarini, Quarta, Boninsegna

Brindisi parte con Giuri, Suggs, Tepic, Smith e Lydeka; Reggio risponde con Wright, Della Valle, De Vico, Markoishvili e Reynolds.

Avvio contratto con tanti errori da ambo le parti. A metà periodo è 8-9, poi Brindisi opera un minibreak di 7-0 con Lydeka e Suggs (15-9 a 3’40”), per poi allunga ancora fino al 21-12. A 2’19” Menetti chiama timeout, toglie dal campo un evanescente Della Valle e i suoi recuperano qualche lunghezza chiudendo sul 22-17

L’avvio del secondo periodo è nettamente di marca brindisina con un parziale di 9-2 in poco più di due minuti di gioco. Menetti ferma l’incontro sul 31-19 e cerca di schiarire le idee a suoi. Al rientro, però, una bomba di Mesicek ed una schiacciata di Suggs regalano a Brindisi il +17 (36-19). In campo si rivede Della Valle e Reggio ritrova la via del canestro (36-24). Sul 38-26 Vitucci chiama il suo primo timeout e la gara torna equilibrata. Al riposo si va sul 44-30