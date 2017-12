· L’Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza che il nuovo piano della sosta, di recente approvazione commissariale, entrerà in vigore dal 01/02/2018.

· Lo slittamento dei termini è scaturito dalla difficoltà di ottenere le forniture dei nuovi parcometri, dotati del sistema di tariffazione progressiva, in tempo utile per la loro installazione, secondo quanto comunicato dalla Soc. BMS.

· Inoltre al fine di fornire un servizio adeguato alla collettività ed evitare l’insorgenza di confusione nella cittadinanza, per via della riorganizzazione delle aree di parcheggio e della creazione di nuove fasce di pagamento, si è ritenuto opportuno avviare con la ditta BMS una capillare campagna di informazione nella quale si possano fornire chiare informazioni all’utenza sulle mutate condizioni di parcheggio nel centro urbano ed in particolare sul nuovo sistema di tariffazione e di emissione dei pass e degli abbonamenti;

· Anche la soc. STP Brindisi esibirà all’interno di ogni vettura in servizio urbano le informazioni sulla nuova tariffazione dei parcheggi al centro