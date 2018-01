Si è riunita la Segreteria ed il gruppo dirigente del Coordinamento provinciale di BRINDISI SOCIALISTA per discutere sulle problematiche che la città di Brindisi continua a subire.

Nei numerosi interventi che hanno arricchito la discussione è stato evidenziato il degrado, non solo sociale, in cui versa a causa della mancanza di un progetto politico ed amministrativo che nel tempo ha aggravato la situazione.

Si è discusso della sanità e dei guai che sta producendo al già tormentato settore, oggetto di un riordino ospedaliero studiato sulla carta ed entrato da subito in conflitto con i bisogni dei cittadini, soprattutto i meno abbienti, della disoccupazione giovanile, di un sistema di rappresentanza politica locale, e non solo, che negli ultimi anni nulla ha proposto e realizzato per migliorare una situazione così grave e complicata, dal punto di vista economico, di interi settori produttivi vitali.

Alla fine del dibattito la Segreteria ed il gruppo dirigente di BRINDISI SOCIALISTA, con decisione unanime, ha deciso di presentarsi con suoi candidati alla prossima tornata elettorale perché si è ritenuto opportuno partecipare all’elezione dei futuri rappresentanti della città per dare un contributo di proposte ed idee utili per recuperare, finalmente, dignità e prestigio.

Siamo convinti delle grandi potenzialità del territorio e che sia necessaria una guida sicura che riporti all’attenzione della politica che ci rappresenta ai vari livelli istituzionali che Brindisi non è figlia di nessuno, è al contrario, figlia della Puglia e dell’Italia.