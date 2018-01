Giovedì 1° febbraio 2018 (ore 20.00) a Brindisi, nell’auditorium dell’ex convento Santa Chiara, la stagione concertistica “BrindisiClassica” presenta il concerto dal titolo “España, il folklore iberico e latino-americano”, che offre un interessante programma di musiche popolari rielaborate da Enrique Granados e Isaac Albéniz, due grandi compositori attivi fra il XIX e il XX secolo, e da Matteo Falloni, compositore e pianista contemporaneo.

Sul podio, lo stesso Matteo Falloni al pianoforte e Luca Lucini alla chitarra. In programma 4 Danze spagnole dall’op. 37 di Granados, la Suite Latina di Falloni e España op. 165 di Albéniz, nelle quali riecheggiano ritmi e melodie della tradizione iberica e latinoamericana nell’insolito accostamento timbrico di pianoforte e chitarra. In chiusura il Pot-Pourri op. 53 di J. N. Hummel, pianista virtuoso austriaco, la cui musica riflette la transizione dal classico al romantico musicale.

Matteo Falloni, premiato in numerosi concorsi di Musica da Camera e di Composizione, svolge attività cameristica collaborando stabilmente con musicisti di chiara fama. Sue opere sono state eseguite in ogni parte del mondo da importanti artisti, ensemble e orchestre e radiotrasmesse da emittenti italiane e straniere. Pubblica per Eufonia e Kelidon. Già docente di teoria ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio Statale di Musica di Adria, è ora docente al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Luca Lucini svolge intensa attività concertistica da solista e in formazioni cameristiche. Si è esibito in ogni parte d’Europa e in Asia in rassegne e festival ai più alti livelli. Collabora con artisti di chiara fama ed è dedicatario di composizioni di Andrea Scarpone e Fabio Conocchiella. Nel 2010, in duo con Pietrodarchi, ha pubblicato il CD dal titolo “el tan(g)o”. È Direttore artistico della rassegna “Pomeriggi musicali di Salò” e dei Corsi di alto perfezionamento di Tignale. Suona una chitarra del liutaio portoghese Fernando Lima.

Ingresso € 10,00 – Ridotto studenti e under 25 € 5,00

Info: 3288440033 – www.associazioneninorota.it