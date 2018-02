Giovedì 1° marzo 2018 (ore 20.00) per la stagione concertistica “BrindisiClassica” si esibisce a Brindisi, nel Salone di Rappresentanza della Provincia, il “Trio Urceus”, costituito da Francesca Salvemini (flauto), Gianluigi Durando (flauto) e Antonio Vergine (fagotto).

Particolarmente interessante il programma, che riserva la prima parte a vere preziosità del repertorio classico, quali il Trio in sol maggiore di Stamitz, il Duo n. 6 in fa minore per due flauti di Friedemann-Bach e il Trio Op. 31, Nr. 4 di Hoffmeister. Nella seconda parte, dopo la nota Fantasia per fagotto solo, Op. 86 di Arnold, due brani dal repertorio neoclassico: la Kanonische Sonatine Op. 31 per due flauti di Hindemith, la suite Bachianas Brasileiras Nr. 6 di Villa-Lobos. In finale le Variazioni WoO 28 sul tema “Là ci darem la mano” dal “Don Giovanni” di Mozart, composte da Ludwig van Beethoven ed eseguite eseguite per due flauti e fagotto.

Il Trio Urceus nasce dall’incontro di docenti nell’ambito del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza con il comune intento di valorizzare e diffondere il repertorio per questa formazione. I suoi componenti, brillantemente diplomati e perfezionati ai più alti livelli, svolgono singolarmente attività concertistica sia da solisti, sia in gruppi cameristici e orchestrali in ogni parte d’Italia e all’estero, raccogliendo sempre unanimi consensi di critica e di pubblico.

Ingresso € 10,00 – Ridotto studenti e under 25 € 5,00

Info: 3288440033 – www.associazioneninorota.it