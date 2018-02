I Carabinieri della Compagnia di Casarano (LE) hanno tratto in arresto Andrea Errico, 26enne residente a Brindisi, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Il giovane, sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di residenza, si era allontanato da Brindisi ed era stato controllato in Sicilia nel mese di novembre 2017 e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Successivamente si è reso irreperibile, a seguito dell’emissione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare del 15 gennaio 2018 dalla Corte d’Appello – Sezione Penale – di Lecce.

E’ stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri nella zona di Casarano, dove aveva preso in locazione un’abitazione. Al termine delle formalità di rito, Errico è stato ricondotto presso la sua abitazione in Brindisi in regime di arresti domiciliari.