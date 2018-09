La finale dell’ottava edizione del Memorial Elio Pentassuglia sarà Happy Casa Brindisi-KK Buducnost: questo quanto emerso dalla prima giornata della manifestazione organizzata in memoria a Big Elio e disputata nel palasport di Brindisi a lui intitolato.

Emozione prima della palla a due per l’indimenticato ex biancoazzurro Roberto ‘Picchio’ Feliciangeli, ora Team Manager di Rieti, omaggiato con una targa speciale in memoria delle tante battaglie e vittorie da protagonista con la canotta brindisina.

Alla prima uscita stagionale dinanzi al pubblico del PalaPentassuglia la Happy Casa Brindisi innesta la quinta marcia, come le cinque vittorie sue cinque partite in questo precampionato finora perfetto.

Per aver la meglio su una coriacea Zeus Energy Group Rieti con il punteggio di 75-67, la squadra di coach Vitucci è costretta a fare gli straordinari e lottare per tutti i 40 minuti di gioco.

Ottima la prestazione degli ospiti, capaci di mettere in difficoltà i biancoazzurri trascinati dal top scorer dell’incontro James Jr. Frazier autore di 23 punti.

E l’energia sotto canestro di un tarantolato Brown, 20 punti e 9 rimbalzi, a fare la differenza per la squadra di casa. In doppia cifra anche il play Clark, 14 punti conditi da 6 rimbalzi e 5 assist, e capitan Banks a quota 12. Da segnalare il risentimento muscolare patito da Tony Gaffney nel corso del primo tempo impedendogli di scendere in campo per la restante parte di gara.

Domani sera alle ore 20:15 la finalissima del Memorial tra Brindisi e i montenegrini del Buducnost, vincitori 81-69 nella prima semifinale di giornata sui turchi del Sakarya. Un match da Eurolega vista la caratura dell’avversario che prenderà parte alla massima manifestazione europea per club. Appuntamento da non perdere per un PalaPentassuglia che attende solamente di essere gremito!

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-Zeus Energy Group Rieti: 75-67

Parziali: (19-21; 40-34; 61-51; 75-67)

HAPPY CASA: Banks 12, Brown 20, Rush 6, Gaffney, Trojan 2, Lukosius 4, Zanelli 7, Moraschini 5, Clark 14, Cazzolato 2, Chappell 3, Taddeo ne. All.: Vitucci.

ZEUS ENERGY GROUP: Williams 13, Tomasini 8, Toscano 8, Conti 6, Gigli 2, Carenza, Frazier 23, Bonacini 7, Moretti ne. All.: Rossi.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi