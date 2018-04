In questi giorni abbiamo appreso che il Commissario Prefettizio del comune di Francavilla Fontana, dott. Guido Aprea, con decreto del 16 aprile u.s., ha conferito su richiesta della ditta SIS Srl, società concessionaria del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel nostro comune, una nuova qualifica di Ausiliario del traffico.

Detta qualifica è stata concessa, previa verifica della idoneità acquisita dalla persona segnalata dalla società, dopo lo svolgimento di un apposito corso di formazione professionale tenutosi presso il Comando dei Vigili Urbani.

Si ritiene doveroso segnalare al Commissario Prefettizio che in un incontro tenutosi presso la Provincia di Brindisi, Servizio Politiche Attive del lavoro, in data 13 giugno 2017, tra la SIS Srl, azienda subentrante nell’appalto, ed il Sindaco Bruno la società datoriale si impegnava, al fine di rispettare le modalità e le condizioni di assunzione già previste nella precedente gestione dei rapporti di lavoro dalla azienda cessante, ad assumere a tempo indeterminato sette unità lavorative facenti parte della platea storica dei lavoratori in forza nonché ulteriori 4 unità lavorative a tempo determinato con impegno alla trasformazione del contratto al ricorrere delle condizioni di legge previste ( maturazione dei 36 mesi di lavoro).

A tutt’oggi la SIS srl ha stabilizzato solo 6 unità lavorative su sette a 30 ore settimanali ( una unità della platea storica è stata assunta a tempo determinato ) ed ha rinnovato il contratto a tempo determinato a 4 lavoratori, di cui 2 a 20 ore settimanali e 2 a 18 ore settimanali.

Alla luce di tanto, si chiede al Commissario dott. Aprea di intervenire, nella sua qualità di responsabile legale della Stazione Appaltante , sulla ditta SIS Srl per richiedere l’integrale rispetto degli impegni assunti dalla Società aggiudicataria dell’appalto nel sopra richiamato verbale di incontro.

Chiede , altresì, al dott. Aprea anche nel suo ruolo di vice prefetto e massimo garante del corretto funzionamento della macchina amministrativa a garanzia della trasparenza e della legalità, nel rispetto delle prerogative aziendali, di valutare la opportunità di una nuova assunzione a fronte di impegni disattesi dalla SIS Srl nei confronti degli altri dipendenti e di contratti in essere ancora non stabilizzati ed a soli 18 ore settimanali.

La assunzione, peraltro, si perfezionerebbe in piena campagna elettorale e riguarderebbe un soggetto candidato al consiglio comunale alle imminenti elezioni comunali.

Nell’auspicio che le condizioni economiche dell’appalto possano consentire in futuro alla ditta SIS Srl di procedere a nuove assunzioni, si sottolinea la prioritaria necessità di garantire ai lavoratori attualmente in forza, con orario di lavoro a 18 e 20 ore settimanali, una sufficiente retribuzione attraverso un ampliamento contrattuale del numero di ore lavorative ed una stabilizzazione del rapporto di lavoro.

COALIZIONE MAURIZIO BRUNO SINDACO DI FRANCAVILLA