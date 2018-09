“Neppure la più fervida delle fantasie avrebbe potuto immaginare le analogie finora osservate tra l’attività di un Governo nazionale, sostenuto da un contratto e non da un più credibile accordo politico tra due formazioni in sé minoritarie nel Paese e l’agire amministrativo della coalizione giallo-verde-rossa-grigia-bianca che, soltanto per una manciata di voti, ha acquisito il diritto di essere maggioranza al Comune di Francavilla Fontana, dopo poco più di tre anni di buon governo del Centrosinistra.

Entrambi promettevano governi del “cambiamento”, della “trasparenza”, dell’”onestà”, contro la “corruzione”, contro l’ “affidamento di incarichi agli amici degli amici” … e altre amenità del genere, come a rivendicare strumentalmente il monopolio storico di tali valori e principi costituzionali. Ma così non sta avvenendo come possono già rilevare anche gli elettori del Sud che li hanno votati.

A Francavilla Fontana, con la Determina 1747 del 5 settembre u.s., avente per oggetto l’adeguamento del campo sportivo comunale e l’affidamento dell’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (cosiddetto RUP) “per le attività di verifica ed aggiornamento documentale, per il rapporto con gli Enti sportivi per il rilascio di permessi ed autorizzazioni (…)” probabilmente per il fatto che nelle valutazioni della Giunta municipale non esistono professionisti francavillesi all’altezza di un compito talmente…qualificato da essere retribuito con soli 3.497,37 euro più Iva, Antonello Denuzzo e i suoi hanno “nominato” l’Ing. Raffaele Calabrese di Ginosa (Ta); e questi, pur di ottenere l’incarico si è diminuito l’emolumento del 10%.

A ben guardare, già candidato sindaco di Ginosa nel 2016, lo stesso Calabrese è anche il segretario di Scelta Civica della provincia di Taranto; è lecito, perciò, domandarsi se è solo una casualità che Scelta Civica sia la stessa formazione politica che qualche anno fa appoggiò la candidatura a sindaco dell’attuale Presidente del Consiglio comunale Domenico Attanasi e che oggi sia anche il partito di riferimento dell’Assessore ai Lavori pubblici Antonio Martina?

Spiccano, oltretutto, in questa storia di amicizia politica, l’aleatorietà degli incarichi commissionati al professionista ginosino ed il sospetto anticipo dei tempi di deliberazione, rispetto alla nota giunta solo successivamente dalla Fgci che ha rassicurato tutti circa la regolarità dei lavori di adeguamento, appunto, al “Giovanni Paolo II”.

Continuerò ad essere vigile, con il sostegno del Partito Democratico, nei confronti di una Amministrazione civica autoreferenziale, arrogante, irridente nei confronti delle sue stesse forze di maggioranza e peggio ancora dei partiti di opposizione. La richiesta, infatti, di un Consiglio monotematico sulla questione Stadio non risulta ancora evasa dal suddetto Presidente del Consiglio Attanasi, benché protocollata regolarmente.”

UFFICIO STAMPA PD FRANCAVILLA