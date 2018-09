Alcuni ignoti hanno bucato tre gomme dell’auto di Pompeo Molfetta, sindaco di Mesagne, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del primo cittadino.

In mattinata il sindaco si è recato presso il commissariato di Pubblica Sicurezza per sporgere denuncia a carico di ignoti.

Al Sindaco Molfetta è giunta la solidarietà del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi:

“Apprendo con preoccupazione dell’atto intimidatorio subìto dal primo cittadino di Mesagne Pompeo Molfetta. Spiace constatare che l’impegno e l’attenzione di un sindaco attivo sul nostro territorio vengano ricambiati con tale codardia da chi ha deciso di danneggiare la sua auto”. Lo dichiara il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi a fronte delle notizie di stampa odierne.

“Anche a nome dell’intera coalizione composta da Brindisi Bene Comune, Pd, Leu e Ora tocca a noi, esprimo massima solidarietà a Pompeo e alla sua famiglia conscio che il ruolo di primo cittadino è quanto mai difficile. Abbiamo tutti una grande responsabilità ma non sempre il nostro impegno viene apprezzato. Alla luce di questo appare ancor più vile quanto accaduto.

La certezza è che non sarà questo episodio a fermare la voglia di rendere un servizio alla comunità attraverso la sua attività politica e amministrativa e che, al contrario, questo lo spingerà ad approfondire ed analizzare in maniera ancor più mordace le questioni da affrontare per il bene della sua città”.

Solidarietà è giunta anche da Antonio Macchia, Segretario Genale CGIL.

Scrive Macchia: “Noi della CGIL siamo vicini alla figura del Sindaco, ma ancor più alla persona, ed auspichiamo che quanto prima questa gente sia assicurata alla giustizia.

Saremo sempre accanto a coloro che agiscono nel rispetto delle regole civili e democratiche, così come contrasteremo chi vive nell’illegalità ed applica il sopruso.