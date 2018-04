Il Ristorante Sociale del Laboratorio Urbano ExFadda presenta Buonissimo! la nuova rassegna di cene in cui i migliori chef pugliesi incontrano lo staff di XFOOD formato, in parte, da ragazzi e ragazze con disabilità che imparano un mestiere le lo mettono in pratica tra i tavoli in sala e tra i fornelli in cucina. Si parte l’8 Maggio con Salvatore Carlucci, giovane e talentuoso chef de La Barca di Ciro di Pulsano.

Il format è oramai consolidato: per una sera a cena, il Ristorante Sociale XFOOD ed i suoi ragazzi ospitano uno chef di rango per preparare insieme una cena da condividere con amici e ospiti.



Dopo aver ospitato negli anni cuochi di grande richiamo (come Pietro Zito di Antichi Sapori di Andria e Pietro Parisi di Era Ora! di Palma Campania) la tradizione prosegue nel mese di Maggio con 3 ospiti di d’eccellenza.

L’8 Maggio ai fornelli sarà protagonista Salvatore Carlucci, talentuoso chef del Ristorante La Barca di Ciro di Pulsano (Taranto). Il 23 maggio sarà il turno di Maria Cicorella, chef stellato del Ristorante Pasha di Conversano (Bari). Il 30 Maggio, invece, ospite di XFOOD sarà Floriano Pellegrino del Ristorante Bros di Lecce, inserito nel 2018 nella lista Forbes 30 nella categoria Art.

Salvatore Carlucci, da 7 anni, alla guida della cucina del ristorante La Barca di Ciro. Il suo estro creativo permette al ristorante di proporre sempre piatti originali e ricercati, frutto del gusto e della sperimentazione di un vero genio ai fornelli.

La carriera della Chef stellata Maria Cicorella è tra le migliori storie della cucina italiana. La sua carriera comincia per caso, in primis per necessità ma non per ultimo per amore materno, nel ristorante Pasha di Conversano del figlio Antonello. Dopo esperienze insoddisfacenti con tre chef diversi, decide di prendere in mano la situazione in cucina. Nei ritagli di tempo e di notte studia, libri di gastronomia e le esperienze degli chef più famosi da autodidatta. Pur non avendo frequentato alcuna scuola di cucina, la fama dei suoi piatti e del suo talento supera presto i confini regionali. Nel 2013 la Chef Cicorella ha ottenuto il riconoscimento della prestigiosa stella Michelin.



Floriano Pellegrino è il più grande di 3 fratelli. La passione per la cucina nasce tra le mura dell’agriturismo di famiglia. All’età di 18 anni inizia a lavorare con lo stellato chef Ilario Vinciguerra. Nello stesso periodo ottiene il premio Miglior Commis per il Bocuse D’Or. Un anno dopo approda alla corte dello chef Martin Berasategui dove diventa parte integrante della brigata. Le esperienze all’estero continuano nelle brigate degli chef Luis Andoni Aduriz, Eneko Atxa, Alexandre Gauthier, Rene Redzepi e il francese Claude Bosi a Londra. Nel 2016 ha vinto il premio Top di Domani, Touring Club e Sorpresa dell’anno de Idendità Golose e Premio Vent’anni per San Pellegrino e Acqua Panna. Nel 2017 con il suo ristorante Bros’ ottiene il premio Performance dell’anno per le Guide dell’Espresso raggiungendo 3 cappelli . Nel 2018 entra a far parte della lista di Forbes 30 Under 30 nella categoria Art.

Il prezzo di ogni singola cena è di 30 euro (vini esclusi), l’abbonamento per le 3 cene costa 80 euro.

Per info e prenotazioni 3668913041