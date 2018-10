Domani alle ore 19.00 presso la Caffetteria Letteraria Nervegna in Brindisi, tornerà l’autrice Carmen Nolasco che presenterà il suo libro “Piume in gabbia”. Dialogherà con l’autrice Sabrina Amorella.

Credere che questi due racconti siano accomunati esclusivamente dalla tematica trattata non sarebbe del tutto corretto. Bisogna imparare a conoscere Tania, Anita e Alessandro per comprendere che i differenti disturbi alimentari di cui sono vittime rappresentano l’espressione di una stessa profonda, delicata, e spesso ingestibile, sensibilità. Tramite una narrazione mai banale, semplice e diretta, che in alcuni casi non lascia spazio all’immaginazione, le autrici ci mostrano due differenti punti di vista – femminile e maschile – svelandoci cause e possibili conseguenze di un insanabile bisogno di amore, accettazione e riscatto, preponderante nei protagonisti di queste storie ma di certo presente in ciascuno di noi.

La Caffetteria Letteraria Nervegna inoltre vi dà appuntamento alla seconda tappa interna della rassegna cinematografica, a cura di Simone Salvemini, lunedì alle ore 20.45. Sarà proiettata la pellicola “TONYA” di Gillespie.

