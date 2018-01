Ha sostituito la serratura della porta d’ingresso dell’abitazione, al fine di impedire alla propria convivente l’ingresso per prelevare i propri beni, effetti personali, vestiario e la somma in contante di € 300,00.

Per questo motivo un 31enne nigeriano, non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale è stato deferito a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Latiano.

A suo carico i reati di arbitrario esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose e appropriazione indebita.

La denuncia era stata presentata ai Carabinieri dalla convivente, una cittadina nigeriana di 31 anni.