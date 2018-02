È nata nella Giornata nazionale degli Alberi la nuova pubblicazione di Gianluigi Cosi. Si intitola “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla“, edita da Il Raggio Verde. Dopo il successo editoriale di “Betta Caretta e gli amici della macchia”, una nuova raccolta di “filastrocche tra le foglie e il cielo” per far capire, in particolar modo ai bambini, l’importanza e il ruolo fondamentale che gli alberi e le piante hanno nell’ecosistema.

Perché è necessario sensibilizzare sin dalla più tenera età al rispetto della Natura e dell’Ambiente, promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie arboree. Restate sintonizzati per conoscere tutte le news e incominciare con noi questo nuovo viaggio con Camilla Clorofilla!



Gianluigi Cosi è nato a Brindisi il 24/3/76 e muove i primi passi artistici nel mondo della musica.

Negli anni ’90 comincia a studiare chitarra, ad interpretare canzoni e a partecipare a vari concorsi canori.

Nel ’99 nasce il suo primo lavoro autoprodotto dal titolo “Sogni”, seguito, nel 2001 da “Non esiste al mondo”.

Partecipa all’Accademia di San Remo, vince il 3° festival della canzone “Città di Brindisi” ed il Premio Delfino “Città di Carovigno”-

Negli anni seguenti realizza diverse produzioni musicale e nel 2007 fonda la coverband “I Rinoplastici” che porta nei locali il repertorio dei grandi successi di Rino Gaetano.

Dal 2014 porta in giro uno spettacolo per bambini dal titolo “Ci vuole un fiore cantando Endrigo leggendo Rodari”.

Nel 2015 arriva la sua prima avventura letteraria: esce “Betta Caretta e gli amici della macchia”, unlibro di filastrocche edito da “Il raggio verde”. Da gennaio 2016 porta in giro uno spettacolo di musica e teatro ispirato al suo libro con l’artista Paola Giglio.

A maggio 2016 partecipa al festival letterario Armonia di Tricase e nell’Agosto il libro si aggiufica una menzione di merito al premio la Fiabastrocca di Napoli.

A fine dicembre 2017 esce il secondo libro di filastrocche dal titolo “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla”.