Nella notte la Guardia Costiera di Brindisi ha messo in atto una importante operazione di salvataggio.

Tutto è partito intorno alle 4.00, quando la Sala Operativa è stata contattata dal comandante della nave panamense “ST Damian” in servizio da Brindisi a Valona che ha riferito di avere a bordo un camionista albanese affetto da una forte contusione al capo, verosimilmente dovuta ad una caduta accidentale.

Il personale di turno della Capitaneria, diretto dal capo di compartimento c.v. Salvatore Minervino, ha provveduto immediatamente ad inviare in zona la motovedetta CP263 mentre sulla banchina dogana è stato fatto arrivare un’ambulanza del 118.

Dopo circa mezzora, l’uomo, ancora vigile e cosciente, è stato affidato alle cure mediche dei sanitari ed è stato trasportato presso l’ospedale di Brindisi.

Dagli ultimi aggiornamenti, il malcapitato non risulta essere in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione mentre proseguono gli ulteriori accertamenti per risalire all’effettiva dinamica degli eventi, quale denunzia di evento straordinario.