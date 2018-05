Medaglia d’oro per la squadra di canottaggio dell’A.S.D. “Brindisi Rowing Club” per aver portato a casa la vittoria della “Rowing Together- Città di Salerno” svoltasi il 29 aprile.

La Rowing Together è una regata promozionale giunta alla 4° edizione che si svolge nello specchio d’acqua antistante il Lungomare Trieste della città di Salerno dal 28 aprile al 1 maggio, organizzata dal Circolo Canottieri Irno e dal Comitato Regionale Campania della Fic, Federazione Italiana Canottaggio, con Openroma Comunicazione Visiva e Special Olimpics.

Alle regate partecipano gli equipaggi master dei circoli più prestigiosi d’Italia davanti ad un pubblico di almeno 10.000 persone tra tifosi appassionati, turisti e curiosi.

Grande soddisfazione, quindi, per il presidente e canottiere della Brindisi Rowing Club, Elio Narcisi ed il consigliere, Emiliano Santoro, che ottengono un altro segnale di crescita del loro equipaggio.

Inoltre, quest’anno, l’A.S.D. “Brindisi Rowing Club” ha organizzato un camp estivo di attività sportive (canottaggio, canoa, kayak, voga, apnea e sub) per bambini dai 10 ai 13 anni, dal 15 al 30 giugno, presso il Marina di Brindisi.

Per informazioni chiamare il numero: 320 65 57 981.

Addetto Stampa Brindisi Rowing Club