Con particolare soddisfazione la Happy Casa Brindisi annuncia di aver sottoscritto una partnership con ‘Cantine PaoloLeo’, nuovo Gold Sponsor per la prossima stagione sportiva.

Una new entry di grande valore per la famiglia biancoazzurra lieta di accogliere un’azienda attiva e dinamica che, grazie alla professionalità e all’esperienza acquisita negli anni dalla famiglia Leo, è da considerarsi di rilievo nazionale e internazionale.

Nel cuore del Salento – Via Tuturano, 21 San Donaci (BR) – è situata la nuova sede dalla superficie complessiva di circa 17.000 mq dotata di un modernissimo impianto di vinificazione e affinamento dei vini.

Nata dall’idea imprenditoriale di Paolo Leo, titolare della storica cantina che porta il suo nome, oggi è un’azienda capace di produrre vini di alta qualità con una linea di imbottigliamento completamente automatizzata (pari a 6000 bottiglie l’ora) tale da garantire la rintracciabilità e certificazione del prodotto.

Al momento della vendemmia le uve sono selezionate e sottoposte sulla vite ad una prima analisi di maturazione e solo quando hanno raggiunto il giusto livello sono raccolte e pigiate con un moderno sistema a pressatura soffice. I mosti in fermentazione sono accompagnati durante tutta la loro evoluzione da un attento controllo delle temperature.

Nascono così vini come “Orfeo”, negroamaro in purezza, e “Fiore di Vigna”, primitivo in purezza, entrambi ad Indicazione Geografica Tipica, che continuano a ricevere consensi ai concorsi nazionali a cui partecipano e ad essere recensiti sulle migliori guide enologiche.

La missione è rimasta immutata nel tempo: offrire ai consumatori vini che rispecchino nel loro corpo gli odori, i sapori ed il carattere della terra di Puglia da cui traggono origine.

Da oggi l’azienda ‘Cantine PaoloLeo’ farà parte del nuovo progetto biancoazzurro. Un appassionante percorso da vivere assieme ai nostri partner per il settimo anno consecutivo di Serie A.

Il commento del Direttore Commerciale Happy Casa Brindisi Andrea Fanigliulo: “Sono felicissimo per questa partnership importante che ci lega ancor di più a una grande realtà del territorio brindisino in cui sicuramente l’amicizia con Stefano Paolo Leo (responsabile vendite estero) ha facilitato il tutto. La conoscenza poi e il feeling immediato nato con un uomo d’altri tempi e dai grandi valori umani e morali come il sign. Paolo Leo ha reso la chiusura della trattativa semplice ed immediata. È bastato stringerci la mano ed essere d’accordo su tutto con un unico obiettivo comune, iniziare un percorso uno al fianco dell’altro per raggiungere grandi traguardi programmati e condivisi”.

Il commento del titolare dell’azienda Paolo Leo: “Nel mondo del vino si parla spesso dell’obiettivo di comunicare i propri prodotti al meglio; il marketing strategico del settore vitivinicolo, in linea con le tendenze generali del mercato, è da sempre coadiuvato da una comunicazione piuttosto brillante sia nella forma che nello stile; ma accanto ai colori, le immagini, gli slogan diamo particolare spazio all’incoming in modo da far respirare e toccare con mano il territorio e la realtà aziendale. Il settore della comunicazione aziendale ha visto, negli ultimi anni, una continua crescita della diffusione delle sponsorizzazioni di eventi sportivi, confermando l’efficacia di questo strumento. L’importante ruolo che lo sport ricopre soprattutto tra i giovani è garanzia di successo per l’azienda sponsor. Promuovere l’immagine aziendale attraverso l’accostamento a un evento in forte crescita rappresenta per noi una leva di comunicazione notevole perché permette il contatto diretto con il nostro pubblico. Esserci legati alla New Basket Brindisi è per noi motivo di vanto e orgoglio e non vediamo l’ora di iniziare insieme questo percorso che ci porterà grandi traguardi“.