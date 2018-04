Gli ultimi avvenimenti mi hanno portato a decidere di commissariare la Lega con Salvini nella città di Brindisi, con revoca immediata della delega al commissario Giovanni Signore, già destinatario di un richiamo verbale dopo essersi reso responsabile di una tentata aggressione nei miei confronti nella sede del movimento provinciale durante lo svolgimento dell’incontro tra il coordinamento cittadino ed il coordinatore provinciale.

Ci tengo a chiarire che la sede provinciale è temporaneamente chiusa per problemi idrici che hanno causato l’allagamento della stessa.

Ringrazio il mio self control che invece di reagire mi ha permesso di uscire da “ casa mia “ ed evitare l’irreparabile,

Ringrazio i militanti che in quella occasione hanno bloccato e fermato il coordinatore cittadino ed evitato il peggio.

Oggi apprendo della decisione di Signore di organizzare l’inaugurazione della sede cittadina della Lega nella frazione di Tuturano per venerdì prossimo, 4 maggio 2018 senza alcuna comunicazione al sottoscritto.

Fatto grave consumato dopo il richiamo verbale è la totale assenza durante l’ultima campagna elettorale nazionale. Da verifiche svolte, apprendo che lo stesso Signore non si è mai tesserato al movimento nonostante i miei inviti e non ha mai espulso componenti del suo direttivo cittadino che hanno votato e fatto votare per il movimento 5 stelle e non per il nostro progetto ed il nostro leader Matteo Salvini.

Da oggi, quindi, il coordinamento cittadino fa capo unicamente al sottoscritto, in attesa di procedere con nuova nomina.

La presente sarò trasmessa, per conoscenza, al coordinatore regionale e ai vertici nazionali.

Paolo Taurino

Coordinatore provinciale Lega Brindisi