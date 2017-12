Pronti per il salto? Qualunque sia la risposta manca poco: il 2017 sta per terminare e ci attende un 2018 tutto da scoprire.

C’è chi non sa ancora cosa fare, chi non rinuncerà ad una festa a tema, chi lo passerà con il partner e chi partirà per un viaggio: l’unica cosa certa è che gli italiani sono pronti a festeggiare.

Sono 15 milioni e 298 mila (+7,7% rispetto al 2016) gli italiani in viaggio durante queste vacanze natalizie con una media di 3,9 notti trascorse fuori casa.

Lo rileva Federalberghi precisando che di questi il 33,3% ne approfitterà per una vacanza lunga e un rientro nei primi giorni del 2018.

Le mete preferite rimangono quelle italiane con Verona al primo posto seguita da Matera, Napoli, Milano e Palermo.

E chi resta?

L’Osservatorio di StarOfService ha condotto un sondaggio su 10.000 utenti che dall’inizio del mese di Dicembre hanno effettuato l’accesso alla sezione Eventi della piattaforma.

La domanda “quali sono i vostri impegni per Capodanno?” ha rivelato alcune interessanti tendenze:

– Il 65% degli intervistati lo passerà in famiglia.

Sì alle grandi tradizioni con piatti portafortuna (a base di lenticchie, uva, melograno e peperoncino) e nuove tendenze. Un italiano su 4 porterà in tavola alcuni super piatti dalle grandi proprietà salutistiche quali noci, farro, visciole, zenzero e bacche di goji. Nonostante la forte attrazione per il fai da te casalingo sempre più famiglie scelgono di affidarsi ad un catering o ad uno chef personale per godersi la festa fino in fondo (+10% rispetto al 2016)

– Il 27% saluterà il 2017 con gli amici . Di questi il 48% ha organizzato una festa a tema con dj professionista scelto ad hoc per l’occasione: elemento cardine delle feste, il dj è una figura sempre più ricercata e apprezzata per le feste private di ogni tipologia perché

rende l’evento più esclusivo e personalizzato.

– Il 12% trascorrerà il Capodanno in coppia , scambiandosi romantici propositi per l’anno nuovo. Che sia una cena gourmet o una pizza e maratona di serie tv, i ⅔ delle donne rientranti in questa percentuale ha scelto un make up artist per prepararsi alla serata, come regalo prima di tutto per sé.

Senza grande distinzioni regionali gli italiani si confermano amanti del Bel Paese e della famiglia.

In vacanza sì, durante le feste, ma non troppo lontano e se fosse in famiglia ancora meglio.