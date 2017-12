In barba al freddo ed alle tradizioni, anche quest’anno diversi Comuni della Provincia di Brindisi hanno organizzato manifestazioni e concerti nelle loro piazze principali.

Di seguito trovate l’elenco dei principali eventi.

A Brindisi l’appuntamento è in piazza Mercato. Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2018 c’è il «Ciccio Riccio Dance Tour» che porterà in piazza un’ondata di festa e allegria per accogliere tutti coloro che vorranno divertirsi, ballare e ascoltare musica senza uscire dalla città. Si comincia alle 23.30.

La crew di Ciccio Riccio propone uno spettacolo che vedrà coinvolti i protagonisti delle trasmissioni più seguite della storica emittente radiofonica, con momenti di animazione e divertimento attraverso le hit più ballate di ogni tempo e per tutte le età. Ad animare e presentare lo spettacolo, con la direzione artistica di Gianluca Ziza, saranno Valentina Molfetta e Loredana Penna (Lory), storiche e seguitissime voci dell’emittente brindisina, mentre Andrea Sabato Dj, conduttore del popolare programma dance «Party Time», intratterrà il pubblico fino a tarda notte con le hit più conosciute e ritmate della musica dance di oggi e i classici del passato.

Ostuni festeggia il capodanno con l’XI edizione del Winter Festival targato La Ghironda e organizzato in collaborazione e il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura.

Domenica 31 dicembre, la mezzanotte si aspetta in Piazza della Libertà a partire dalle ore 22.30 con il comico Tommy Terrafino, il “vegano” televisivo della trasmissione “Made in Sud”.

Dopo la mezzanotte la festa continua con il concerto di musica soul e r’n’b’ del cantante texano Eric Turner, aka The Soul of a Man. L’artista proporrà una lunga carrellata di hit, classici e successi che hanno reso immortale e conosciuta in tutto il mondo la black music. Una pattuglia di dj del posto farà, quindi, da apripista al conduttore radiofonico e imitatore Barty Colucci, voce di punta di RDS che a Ostuni gioca praticamente in casa.

A Francavilla Fontana la notte di capodanno si festeggia in piazza Umberto I con i dj set con Veronica di Radionorba. A partire dalle 22:00 si potrà attendere lo scoccare del nuovo anno con la musica del dj set targato Radionorba.

A Ceglie Messapica il cerimoniere d’eccezione dello show sarà Tuppi, che suonerà musica funky e soul proposta in chiave vintage mescolata alla musica del nuovo millennio, attraverso una ricca selezione di vinili.

A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico sarà di buon auspicio per il 2018.

Le hits dei più grandi artisti di sempre, riarrangiate in chiave swing e rock’n’roll sono il repertorio degli Swingbeaters. Sul palco la voce di Davide De Gioia sarà accompagnata da piano, contrabbasso, batteria e fiati alla pari di una vera e propria big band. Il papillon, più che in altre occasioni, sarà d’ordinanza!

Organizzazione a cura di New Music Promotion in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale.

Cisternino saluta il nuovo anno in Piazza Vittorio Emanuele con il Kometa Party – NYE.

Da mezzanotte Mama Marjas con Don Ciccio.

Successivamente in Piazza Pellegrino Rossi il Dj Set di Alex Di Ciò