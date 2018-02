La settima di ritorno riserva ai biancazzurri del Presidente Pennetta una bella prestazione, una vittoria importante ai fini della classifica a 2 giornate dal termine della prima fase ed il sorpasso proprio ai danni della New Basket Lecce avendola raggiunta a quota 16 ma avendo ribaltato la differenza canestri rispetto alla gara di andata.

Può così essere sintetizzata la vittoria esterna dell’Invicta Brindisi giunta in un momento importante del campionato, vista la lotta in corso per aggiudicarsi un posto nei playoff e la possibilità di disputare il prossimo campionato di C Silver, proprio sul terreno di una diretta antagonista come la NBL che ha dovuto cedere il passo alla determinazione dei ragazzi di coach Castellitto.

Parte subito forte la squadra ospite chiudendo il primo parziale sul 12-20 con 2 triple di Leo, 7 punti di Botrugno ed un buon impatto di Pietti.

Il secondo parziale porta le squadre al riposo sul 26-35 con un sostanziale equilibrio derivante dai numerosi errori al tiro che non hanno permesso alla formazione brindisina di poter allungare ulteriormente.

Ne approfittano i locali che entrano determinati dall’intervallo e riescono a dimezzare lo svantaggio nella prima metà del quarto e riuscendo anche ad avere l’attacco per il possibile sorpasso che sfuma ma riuscendo comunque a portarsi ad un solo possesso di svantaggio prima dell’ultimo quarto sul 44-47.

Rollo e Rizzo non riescono ad incidere come al loro solito in attacco, pur dando una grossa mano nella metà campo difensiva e Castellitto deve attingere alla panchina dalla quale esce ancora una volta bene Pietti che con le sue incursioni si procura falli e giri in lunetta; Colucci, Pulli e Leo contribuiscono al bottino minimo di gara conseguito appunto nel terzo quarto con appena 12 punti segnati.

Dopo 3 quarti intensi ci si aspetterebbe un finale in riserva ed invece le due squadre giocano una partita nella partita: protagonisti assoluti Manca nelle file leccesi autore di 16 punti nel parziale con uno strepitoso 4/4 dai 6,75; dall’altra Colucci giganteggia per leadership, segnando 12 punti nel parziale con un 9/11 dalla lunetta, Leo che conclude con 2 triple di ottima fattura e Pulli che fa la voce grossa nel pitturato mettendo a referto 7 punti.

E’ una gara nella gara perché si gioca anche per la differenza canestri e Lecce è costretta al fallo sistematico nel finale che però non sortisce gli effetti sperati vista la freddezza in lunetta dei biancazzurri nei momenti più caldi e decisivi dell’incontro.

Un ritrovato e costante Botrugno (14), Leo (21) sui suoi soliti ed elevati standard, Colucci (14) e Pulli (11) con un finale in crescendo, la buona regia di Simone, l’eccellente impatto di Ravenda (2) e Pietti (8) e l’attenzione difensiva di Rollo (2) e Rizzo hanno permesso all’Invicta di poter timbrare l’ottava vittoria in campionato che al momento significa quinto posto in classifica.

Prossimo appuntamento con il fanalino di coda Basket Calimera in programma sabato 10 febbraio – ore 18:00 al Velodromo degli Ulivi di Monteroni.

SERIE D MASCHILE – GIRONE B

7^ GIORNATA DI RITORNO

NEW BASKET 99 Lecce – SPEDIMPEX INVICTA Brindisi 67-77

Parziali: 12-20/ 14-15/ 18-12/ 23-30

New Basket Lecce: Manca 20, Rollo 8, Quarta 1, Petracca A. 13, Lorenzo 9, Simone 8, Butera 6, Grieco, Nigro 2, Vetrugno; All.re Marra

INVICTA Brindisi: Ravenda 2, Rollo 2, Pietti 8, Sante, Rizzo, Leo 21, Colucci 19, Botrugno An. 14, Pulli 11, Simone; All.re Castellitto

ARBITRI: Desposati (BA) – Lorusso (BA)

UFFICIO COMUNICAZIONE SPEDIMPEX INVICTA