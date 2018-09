Per prevenire il tristemente noto fenomeno delle “Stragi del Sabato Sera”, il Comando Provinciale ha ancora disposto nella decorsa notte un nuovo servizio straordinario di controllo alla circolazione stradale, grazie alla disponibilità della Direzione Generale dell’ASL di Brindisi ad allestire laboratori mobili da utilizzare sulle arterie stradali per effettuare, in supporto alle pattuglie dei Carabinieri, indagini speditive mirate all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nei conducenti dei veicoli.

In particolare, nel corso del servizio, grazie all’ausilio di un’autoambulanza si è proceduto ad effettuare esami speditivi salivari, a mezzo tampone, a un nutrito campione di conducenti. Fortunatamente, i suddetti controlli, eseguiti su 25 persone, hanno permesso di riscontrare l’assenza di tali comportamenti illegali, verosimilmente frutto dell’attività di prevenzione e repressione che ormai, in maniera sistematica, viene messa in atto nel territorio provinciale dalle pattuglie dell’Arma.

Complessivamente, nell’ambito dell’attività sono stati controllati 75 veicoli e 116 persone, irrogate sanzioni amministrative per 22 violazioni sulla sicurezza stradale per un importo superiore ai 1.500 €, nonché decurtati oltre 55 punti dalle patenti dei conducenti responsabili di violazioni al codice della strada inerenti in particolare le norme sul comportamento alla guida.