Carabinieri Brindisi: Controllate nel corso della notte 27 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione, controllati 72 automezzi e identificate 131 persone, di cui 5 di particolare interesse operativo. Eseguite 4 perquisizioni domiciliari e 8 personali. Deferite 3 persone in stato di libertà e 3 segnalate all’Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrati 4 g. di marijuana e 3 di hashish. Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio effettuata dai Carabinieri del Comando Provinciale nel capoluogo nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione generale disposti recentemente dal Prefetto Valenti.

La particolare attività di prevenzione generale è stata svolta in ossequio alle disposizione impartite dal Prefetto di Brindisi, Dott. Valerio Valenti, il quale ha espressamente demandato alle Forze dell’ordine una specifica azione di più efficace contrasto alle varie forme di criminalità che interessano il capoluogo in risposta ai recenti episodi di recrudescenza criminale accaduti in città. Lo specifico impiego delle risorse sul campo viene attuato attraverso il Piano Coordinato di Controllo del Territorio (PCCT), che è un modulo di coordinamento finalizzato ad evitare duplicazioni o vuoti operativi nei servizi di pronto intervento e nei centri dove vi è la contestuale presenza delle due forze dell’ordine a competenza generale (ovvero Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato), in questa provincia si applica solo a Brindisi. Quindi, la pianificazione delle attività non è basata sulla suddivisione degli obiettivi, ma sulla ripartizione delle aree di competenza territoriale. Il modello si applica nelle città capoluogo di provincia che pertanto vengono suddivise in un numero di settori che, in relazione alle caratteristiche socio ambientali e della criminalità, consenta il controllo dell’intero territorio.

I cardini del PCCT sono:

– l’assegnazione delle aree individuate alle due forze dell’ordine a competenza generale in modo proporzionale e la loro alternanza giornaliera nelle stesse, nonché la totale responsabilità del controllo del territorio e del pronto intervento di ciascuna forza nei settori di competenza; il continuo scambio informativo reciproco sugli eventi e sulle attività condotte per garantire una comune conoscenza delle diverse situazioni ambientali;

– l’esigenza di evadere con la massima celerità e professionalità le richieste dei cittadini, infatti l’operatore della centrale operativa deve allertare tempestivamente l’organo competente sull’area interessata, comunicando nel contempo le informazioni utili eventualmente acquisite.

L’attività espletata dalle ore 22.30 di ieri sera sino alle ore 04.30 di questa mattina ha portato, al controllo di 27 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione, nonché di 72 automezzi, a bordo dei quali sono state identificate 131 persone, di cui 5 di particolare interesse operativo. Sono state altresì eseguite 4 perquisizioni domiciliari e 8 personali. Denunciate 1 persona per ricettazione, 1 per “detenzione al fine di spaccio di stupefacente”, 1 per “guida in stato di ebbrezza alcolica”. Segnalati 3 persone all’Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sequestrati in totale 4 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish.

Il servizio è stato effettuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, anche con il supporto di pattuglie provenienti dalle altre Compagnie del Comprensorio nei settori di competenza: Centro abitato, Cappuccini, Santa Chiara, Commenda e Sant’Angelo sino alle 24.00 di ieri, mentre a partire dalla mezzanotte Casale, Paradiso Sant’Elia, Minnuta.

Attuate numerose verifiche preventive della circolazione stradale con posti di controllo ad “alta visibilità” e cinturazioni di aree sensibili, attraverso pattuglie mobili di zona a saturazione di settore. Il tutto orientato alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti in genere, al fine di assicurare un elevato target di sicurezza a tutela dei cittadini.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate 19 contravvenzioni al codice della strada. In particolare le contravvenzioni hanno riguardato la guida senza le cinture di sicurezza, la guida dei motocicli senza casco, la guida senza la patente e la mancata copertura assicurativa del mezzo.

Nello specifico nell’ambito dell’attività è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria:

– per ricettazione un 48enne di Brindisi, l’uomo è stato sorpreso alla guida di un motocarro ape piaggio 600 di colore verde con numero di telaio contraffatto, il mezzo è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti;

– per detenzione al fine di spaccio di stupefacente un 35enne, nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di grammi 2,5 di marijuana, nonché di un bilancino di precisione e un “grinder”(trita marijuana) occultati nella propria camera da letto;

– per guida in stato di ebbrezza un 29enne di origine albanese, controllato alla guida della sua autovettura Audi A4 in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato positivo con tasso alcolmetrico pari a 1,7G/L. Nella circostanza gli è stata ritirata la patente di guida, sequestrata ai fini della confisca l’autovettura.

– segnalati All’autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti:

. un 25enne, trovato in possesso di 1 grammo di hashish, occultato nella tasca dei pantaloni;

. un 35enne, trovato in possesso di 2 grammi di hashish avvolti in carta stagnola, custoditi all’interno di un borsello;

. un 20enne, controllato all’esterno di una birreria è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana e di uno spinello custoditi all’interno di un pacchetto di sigarette.