Un bella giornata di festa quella svoltasi ieri, mercoledì 14 febbraio, nella Residenza Socio Sanitaria Assistenziale “Don Lombardo” di San Donaci, inaugurata il 29 aprile 2017.



E così, dopo il Santo Natale ed il progetto di Cineforum avviato proprio nei giorni scorsi, la Residenza del comune brindisino ha festeggiato il Carnevale nella giornata di San Valentino. Due feste in una per questa grande famiglia: ospiti, parenti, dipendenti e figli dei dipendenti hanno allietato il proprio e l’altrui pomeriggio con canti, balli e degustazione delle golosissime e tradizionali ‘chiacchiere’, i dolci tipici di questo periodo. Gli ospiti della residenza “Don Lombardo” hanno dimostrato di gradire molto il “Carnevale Insieme” (questo era il tema dell’evento), non disdegnando affatto i balli ed i canti promossi dagli operatori/animatori e dai bambini.



Anche questa iniziativa rientrava nello spirito innovativo di GRS (Gestione Residenze Sanitarie), un gruppo giovane e dinamico impegnato nel Sociale ed in tutte le forme di assistenzialismo, con un occhio sempre attento al futuro ed all’innovazione tecnologica.