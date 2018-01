Si è svolta in un clima di gioia e tra i sorrisi di decine di bambini la distribuzione di giocattoli organizzata da CasaPound Brindisi anche in occasione della festività dell’Epifania. L’evento si è tenuto presso il Bar Max, in piazza Raffaello, Rione Sant’Elia, ed ha visto la partecipazione di bambini di famiglie disagiate del quartiere e del resto della citta.

“L’intenzione è stata quella di regalare un sorriso a questi bambini in un periodo di sempre maggiore abbandono da parte di Stato ed istituzioni locali nei confronti delle famiglie brindisine in difficoltà”.

Comunicato Stampa Casapound Italia Brindisi