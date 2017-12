Dopo le distribuzioni di generi alimentari alle famiglie italiane in difficoltà, continua l’opera di solidarietà da parte di CasaPound Italia.

Si è svolta infatti nella mattinata di oggi la consegna dei giocattoli ai bambini delle famiglie bisognose residenti nei quartieri di Brindisi: Sant’Elia, Sant’Angelo e Paradiso.

“L’ iniziativa è stata promossa per donare un sorriso ai bambini meno fortunati, residenti in quei quartieri della città spesso dimenticati dalle istituzioni”, spiega in una nota Cpi Brindisi.

“Durante il periodo natalizio – continua la nota – la crisi fa sentire ancora di più il suo peso su quelle famiglie già in difficoltà economiche, che hanno pertanto difficoltà a regalare un dono ai propri figli nonostante importanti sacrifici”.

“Abbiamo così deciso di raccogliere giocattoli di tutti i tipi e adatti ad ogni fascia d’età – conclude Cpi – e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo grazie all’aiuto dei nostri concittadini, che hanno dimostrato ancora una volta una profonda sensibilità verso i problemi dei propri connazionali vittime di politiche economiche e sociali scellerate”.

Comunicato stampa Casapound Italia Brindisi