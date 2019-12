“CCR on ICE – Natale 2019”

Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 dicembre 2019

Piazza Vittoria – Brindisi

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30

“CCR on Ice – Natale 2019” è un’iniziativa promossa dal Comune di Brindisi – Presidenza del Consiglio e Assessorato Politiche sociali, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Amani”, l’Ambito Brindisi-S. Vito dei Normanni e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

L’idea è nata dai ragazzi del CCR e da tutti i Consigli Scolastici delle Scuole cittadine: un Natale diverso per tutti i bambini e ragazzi di Brindisi. Una pista di pattinaggio gratuita, laboratori creativi, parole ed azioni per dire No al Bullismo e incentivare la riduzione di plastica.

Sabato, domenica e lunedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 i ragazzi del CCR e lo staff della Coop. Amani aspetta tutti in Piazza Vittoria per passare insieme un Natale all’insegna del divertimento ma anche della riflessione e dell’impegno.