Goleada per la formazione Allievi della Cedas Avio Brindisi che supera per dieci a zero il Campi nell’esordio in panchina di mister Piscopiello. Sconfitte esterne invece per la prima squadra Cedas ed i Giovanissimi i primi a Martina ed i secondi a Campi.

SECONDA CATEGORIA

ATLETICO MARTINA – CEDAS 4 – 1

Atl. Martina: Pascullo, Greco, Cavole, Masi, Marangi, Messina, Cassano (Martellotti), Mappa (Santoro), Tagliente (Cavvievi), Palmisano G. (Sforza), Palmisano V.; A disp.: Conserva, Pasculli, Fato. All.: Pastore

Cedas: Panarese, Quaranta, Montinaro, Palma (Suti), Ligorio, Zanzariello, Membola, Volgo, Stefano, Greco, Pagliara. A disp.: Fornaro, Mevoli, Barca, Simeone, Corsa, Manisco. All.: Marangio

Marcatori: 6′ e 18′ Palmisano G., 14′ Cavole, 36′ Greco, 48′ Cavole

Avvio di gara subito in salita per la Cedas Avio Brindisi che dopo soli sei minuti è già sotto di una rete per un calcio di rigore concesso dal direttore di gara e realizzato da Giuseppe Palmisano. Colpita a freddo prova subito una reazione la formazione brindisina con un tentativo di Ligorio, su assist di Greco, che non inquadra lo specchio della porta avversaria. Ad andare in rete invece è nuovamente il Martina al 14’ con Cavole che trova il raddoppio locale. Due minuti dopo è Pagliara a provare a riaprire le sorti dell’incontro con un colpo di testa che termina di poco alto sulla traversa. La formazione martinese invece non sbaglia ed al 18’ trova ancora la via del gol nuovamente con Giuseppe Palmisano che realizza la doppietta personale. Un duro colpo per la Cedas che cerca comunque una reazione e prima sfiora la rete con Zanzariello per poi trovarla 36’ con Greco su punizione. Poco dopo Pagliare realizza il gol del tre a due ma il direttore annulla per dubbio fuorigioco tra le proteste degli ospiti. Prima dell’intervallo è Quaranta a sfiorare la marcatura che avrebbe potuto riapre le sorti dell’incontro ma la sua deviazione sugli sviluppi di un calcio d’angolo termine di poco sul fondo. Primi minuti fatali per la Cedas anche nella ripresa con il Martina che chiude i conti al 3’ su un calcio di punizione di Cavole che realizza tra le proteste brindisine mentre l’estremo difensore Panarese era ancora impegnato nel posizionare la barriera. La gara offre poche emozioni nella ripresa fatta eccezione di una debole punizione di Greco e di un tentativo dalla lunga distanza di Cavole che aiutato dal vento colpisce la traversa. Nulla da segnalare fino al triplice fischio con la Cedas che domenica osserverà un turno di riposo, una buona occasione per recuperare forze fisiche e mentali in vista della seconda ed ultima parte della stagione.

ALLIEVI

CEDAS – CAMPI 10 – 0

Cedas: Cocozza (Ferì), Manisco (Miceli), Maggio, Giudice (Soumahoro), Lepera, Martines, Cazzorla (Arigliano), Piscopiello (Valenti), Zito (Perrino), Corvetto, Venera (Verardi). All.: Piscopiello

Campi: Ligato (Massante), Brillantina, Schiavone, Prato, Greco (Errico), Mazzotta, Rizzello, Simone, Grasso, Tau, Fantastico (Maci). Dir. Acc.: Ligato

Marcatori: 9’pt e 20’st Venera, 27’pt e 41’pt Zito, 29’pt Piscopiello, 34’pt Maggio, 39’pt e 35’st Martines, 17’st Arigliano 34’st Verardi

Gara senza storia per la formazione Allievi della Cedas Avio Brindisi ed il Campi con i padroni di casa subito in avanti al 9’ con Zito che serve al centro Venera pronto a depositare in rete. Numero nove di casa protagonista al 14’ con una spettacolare sforbiciata deviata da Ligato. Insiste Zito al 17’ con un diagonale che termina di poco sul fondo. Al 28’ l’attaccante brindisino non sbaglia e supera l’estremo difensore avversario in uscita con un pallonetto. Passa solo un minuto e la Cedas trova la terza marcatura con Piscopiello che deposita in rete la sfera su assist di Manisco. Al 32’ ci prova anche Corvetto sotto misura ma il suo tiro è deviato sul fondo. Al 34’ bellissima rete di Maggio che dalla sinistra lascia partire un preciso tiro che si insacca nell’incrocio dei pali più lontano. Prima dello scadere la Cedas va in rete altre due volte con Martines e nuovamente con Zito che in pieno recupero realizza la sua doppietta personale. Nella ripresa i brindisini continuano ad essere padroni del campo ed al 17’ trovano la settima marcatura con il neo entrato Arigliano seguito tre minuti più tardi dalla rete di Venera autore anche lui di una doppietta. Nel finale c’è gloria anche per Verardi e nuovamente per Martines che realizza la sua seconda rete di giornata e chiude i conti sul definitivo dieci a zero.

GIOVANISSIMI

CAMPI – CEDAS 3 – 2

Campi: Poso (Perrone A.), Luggeri, Terlizzi, Marinaci, Giagnotti, Lega, Casilli (Perrone S.), Matteo (Geusa), Ingrosso, Mignone, Monticchio (Rizzo). A disp.: Quarta, Maviglia. All.: Maci

Cedas: Marchionna, Narducci (Altavilla), Cantoro (Perrino), Di Stradis, D’Accico (Corsa), Montinaro, Brina (Greco), Del Zotti, Ricchiuti (Masili), Di Giulio (Di Dio), Lacirignola. A disp.: Pisano. All.: Corvetto

Marcatori: 15’pt Ricchiuti, 5’st e 7’st Marinaci, 18’st Mignone, 19’st Del Zotti

Rocambolesca sconfitta per la formazione Giovanissimi della Cedas Avio Brindisi sul terreno del Campi con una gara condizionata dal forte vento. Subito in attacco la formazione brindisina che sfiora la rete al 5’ con Lacirignola che dal limite calcia alto sulla traversa. Al 15’ la Cedas trova il vantaggio con Lacirignola che dal fondo mette al centro per Ricchiuti che non sbaglia e sblocca il risultato. Azione fotocopia pochi minuti più tardi per la formazione ospite ma questa volta Ricchiuti arriva con un leggero ritardo e non trova la deviazione. Al 25’ Cedas vicina al raddoppio che Lacirignola che di testa cerca la rete colpendo però la traversa. Ancora l’attaccante brindisino protagonista prima dell’intervallo che a pochi passi dall’aria di rigore avversaria calcia non inquadra lo specchio della porta mandando la sfera di poco sul fondo. Difficile avvio di ripresa per la Cedas che in soli sette minuti vede ribaltare il risultato con Marinaci che realizza una doppietta che vale il sorpasso per il Campi. Le condizioni climatiche ed il terreno di gioco non aiutano i calciatori in campo e sono poche le occasioni da segnalare. Al 18’ la rocambolesca terza rete locale con una palla in due decretata dal direttore di gara che Mignone rilancia lungo verso la porta brindisina con la sfera che complice il vento termina a sorpresa in rete alle spalle di Marchionna. Immediata poi la rete brindisina con Del Zotti che dimezza il vantaggio del Campi. Nel finale la Cedas prova a trovare il pareggio con Brina che trova la respinta dell’estremo difensore avversario e con Lacirignola che allo scadere sotto misura non trova la deviazione vincente con il risultato che quindi non cambia con uno sfortunato inizio di nuovo anno per i brindisini.

Ufficio Stampa Cedas Avio Brindisi