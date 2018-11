Dura solo trentasei minuti la gara tra Cedas Avio Brindisi e il Castellaneta nel campionato di Prima Categoria con un violento nubifragio che ha reso impraticabile il terreno di gioco e che quindi non ha permesso la ripresa del gioco rinviata definitivamente dal direttore di gara. Per la formazione brindisina prima del prossimo impegno in campionato ci sarà l’appuntamento con la Coppa Puglia giovedì 29 novembre presso il centro sportivo Cedas contro il Memory Campi. Nuovo successo invece per la formazione Juniores della Cedas Avio Brindisi che supera in rimonta il Manduria nonostante una gara non brillante in alcune fasi e conquista il sesto successo consecutivo restando a punteggio pieno alla guida del raggruppamento. Buono l’approccio della formazione adriatica che nei primi dieci minuti va vicina al vantaggio prima con Manta e poi con Manisco che hanno due buone occasioni senza però concretizzarle. Al 15’ il Manduria passa in vantaggio con Chirulli che con un inserimento centrale sorprende la difesa e batte Russo. Il primo tempo scivola via con la Cedas Avio Brindisi che in maniera confusionaria prova ad andare alla ricerca del pareggio mentre i padroni di casa sono attenti nel difendersi ed a chiudere tutti gli spazi. Nel secondo tempo la musica cambia e la Cedas proiettata immediatamente in avanti. Dopo un tiro di Corvetto all’ottavo che sfiora la traversa arriva il pareggio su calcio rigore procurato da Manta e trasformato dallo stesso numero dieci brindisino. Passano dieci minuti ed arriva anche il raddoppio ad opera di Martines che dal limite sorprende il portiere avversario e ribalta il risultato. La Cedas controlla la gara in maniera ordinata e chiude definitivamente la contesa al novantesimo nuovamente con Corvetto che, sul lancio di Quaranta, batte il numero unico di casa in uscita e realizza la doppietta personale. Da segnalare il positivo esordio del giovane attaccante classe 2003 Lacirignola.

CAMPIONATO JUNIORES

MANDURIA – CEDAS AVIO BRINDISI 1 – 3

MANDURIA: Gennaro, Marilli F. (19’st Capuano), Pisello (46’st Calvano), Leo, Marilli A., Armentano (11’st De Gaetani), Scialpi (11’st Barbarello), Carrozzo, Cavallo (26’st Giodice), Sanasi, Chirulli (33’st Epicoco). A disp.: Dajbog, Patisso, D’Angela, Calvano. All. De Bartolo.

CEDAS: Russo, Manisco (11’st Lacirignola), Mevoli (11’st Giudice), Quaranta, Rollo, Perrino, Simeone (11’st Lepera), Martines, Manta, Corvetto, Venera. A disp.: Rizzello, Zullino, Pisani, Zammillo. All. Di Serio.

Marcatori: 15’ Chirulli, 59’ (r) e 90’ Corvetto, 68’ Martines

Ufficio Stampa Cedas Avio Brindisi