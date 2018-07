L’Amministrazione comunale comunica ai cittadini interessati l’attivazione definitiva dei varchi della ZTL e delle APU, dal giorno di martedì 10 luglio 2018. Si invitano tutti i cittadini, pertanto, a porre la massima attenzione per evitare di essere sanzionati.

In particolare, si rammenta che per quanto riguarda i varchi di via Balilla e di via Chianchizze, l’orario di attivazione decorre dalle ore 19,00 di ogni giorno e si protrae sino alle ore 03,00. Per quanto riguarda i varchi di Via San Rocco e di via Muri, l’orario di attivazione decorre dalle ore 20,00 e si protrae sino alle ore 03,00. Il varco di via Porta di Giuso è attivo H24.

Facciamo presente ai cittadini interessati che sono sempre in distribuzione i pass già dal giorno 22 giugno 2018 presso l’Ufficio ZTL del Comando di Polizia Locale.

I trasgressori saranno contravvenzionati ai sensi dell’art. 7 commi 9 e 14 del Codice della Strada con una sanzione amministrativa di € 81,00 (€ 56,70 se conciliata entro 5 giorni dalla notifica).

Si ricorda che la ZTL è compresa tra le vie Balilla, Ricasoli, Cavour, Dante, Orto del Capitolo, Lepanto, Chianchizze, Piazza Plebiscito e Largo Osanna e prevede n. 3 varchi: 1)- via Balilla; 2)- via Chianchizze; 3)- via Porta di Giuso.

Le APU, invece, sono due: la prima è compresa tra le vie San Rocco (tratto tra via Orto Lamarina e Piazza Sant’Antonio) e Corso Garibaldi; la seconda è compresa tra la via Muri (a partire da Discesa Monterrone) e la via Enrico De Nicola.

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA