Via libera dal Consiglio comunale al bilancio di previsione 2019-2021: l’ennesimo dell’era Caroli approvato in largo anticipo rispetto alle scadenze fissate dalla legge. Un particolare non di poco conto, dal momento che in fatto di bilanci pubblici il tempo diventa – letteralmente e fuori di metafora – denaro. O meglio “premialità” che la normativa riconosce alle amministrazioni che chiudono la pratica entro la fine dell’anno. E il Comune di Ceglie Messapica rientra in questo novero ristretto.

Numerosi gli interventi finanziati col documento approvato oggi in Consiglio. Tra questi:

– 40mila euro per le nuove attività produttive

– 170mila euro per il completamento dei lavori nella palestra di via Toniolo

– 100mila euro per la copertura dei campi di bocce di via Beato Angelico

– 100mila euro per l’ampliamento della pubblica illuminazione

– 300mila euro per interventi vari nella rete viaria comunale

– 100mila euro per interventi di messa in sicurezza con certificato di prevenzione incendio di tutti i cespiti comunali

– 50mila euro per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza