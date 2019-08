Appuntamento nella perla del food della Valle d’Itria dall’8 all’11 agosto 2019. Si parte con Renato Ciardo e tanti ospiti chef coordinati come sempre Federico Quaranta. Madrina Anna Falchi

Quatto giorni dedicati al food con occhi puntati sulle tradizioni del Mediterraneo. È stata presentata questa mattina presso la sala conferenze del Castello Ducale di Ceglie Messapica, la XI esima edizione del Ceglie Food Festival. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Ceglie Messapica Luigi Caroli, il vice sindaco Angelo Palmisano, il responsabile della scuola di cucina “Medita” Francesco Gioia e il patron della New Music Promotion, organizzatore del Food Festival, Vincenzo Gianfreda.

Tante le attività che si svolgeranno durante le quattro serate, già dall’anteprima. Giovedì 8 agosto 2019, si apre con uno show tutta da ridere, sul palco del Ceglie Food Festival ci sarà infatti il comico barese Renato Ciardo, nella stessa serata sarà possibile effettuare il tour gastronomico per gli stand installati in via Monterroni – Belvedere ed in Piazza Sant’Antonio.

Nella giornata di venerdì (9 agosto 2019) le attività entreranno nel vivo con una serata dedicata alle donne, mandrina d’eccezione Anna Falchi. Presenta anche quest’anno il testimonial del Ceglie Food Festival e voce storica di Radio Due Federico Quaranta. In piazza Plebiscito si alterneranno dalle ore 20.00: Eleni Pisano, Palma d’Onfrio, Marisa Andrisani e Floriana Fanizza. La masterclass sarà dedicata ai vini della Valle d’Itria a cura di Marianna Cardone.

Il 10 agosto sul palco centrale sotto la torre dell’orologio andrà in scena una sfida culinaria tra i sindaci delle città dell’Alto Salento e della Valle d’Itria che si sfideranno tra pentole, mestoli e coperchi. Nella seconda parte degli show coking, spazio al progetto X-Food, noto ristorante sanvitese gestito da giovani diversamente abili. Ospite della serata Felice Caccetta de “Il Mare che vorrei” supportato dal Gal Alto Salento e della riserva di Torre Guaceto. La masterclass che andrà in scena sarà dedicata all’Olio Evo a cura di Marta De Matteis. Durante la serata sarà consegnato il premio “Ambasciatore dell’anno”.

Nell’ultima serata del Food Festival si svolgerà la “Notte degli chef”, interverranno dalle 20.00: Antimo Savese, Danilo Vita, Enzo Florio, Gianni Bellanova e Ottavio Giulio Surico.

Tutte le serate saranno accompagnate da aftershow musicali, oltre all’area kids che sarà attiva per tutti i quattro giorni di festival.

Programma Laboratori

Scuola Internazionale di Cucina Mediterranea “Medita”

• Date 9-10 agosto 2019

Laboratorio – Degustazione Olio EVO

A cura di Comolio dalle 20.30 alle 21.30

Aula convegni

• Date 9-10-11 agosto 2019

Laboratorio Degustazione Miele

A cura di Vicky Gravinese alle 20.30 e alle 21.30

Aula Demo

• Data 9 agosto 2019

Laboratorio Formaggi

Lavorazione pasta filata con il casaro Pietro Bazzini

Dalle 21.00 alle 22.00

Aula Training

Laboratorio di cucina con birra artigianale

A cura di Elena Pisano dalle 21.00 alle 22.30

Aula Training

Laboratorio panificazione per bambini

A cura di Forno San Lorenzo e Mulino Felle

Produzione di taralli al forno

Dalle 20 alle 20.30

Aula Mani in pasta

• Data 10-11 agosto 2019

Laboratorio panificazione

A cura del forno San Lorenzo e Mulino Felle

Lavorazione lievitati e diversi tipi di farine, focaccia pugliese e pan brioche con mandorle e marmellata di fichi.

Dalle 20.30 alle 21.30

Aula mani in pasta.

• Date 9-10-11 agosto 2019

Laboratorio pasticceria di mandorla e biscotto cegliese

A cura di “Dolci della tradizione” dalle 21.30 alle 22.30.

Aula mani in pasta