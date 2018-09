I Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo (NIPAAF) di Brindisi hanno proceduto di iniziativa a sottoporre a sequestro penale preventivo l’ area comprendente un campo da tennis e basket, realizzato in cemento armato con recinzione in pali metallici e rete metallica, all’ interno di un centro sportivo gestito da un’ associazione, in località Abrizzi nel comune di Cellino San Marco.

Le indagini dei Carabinieri Forestali hanno accertato che per la costruzione del suddetto impianto non era stato richiesto nessun titolo abilitativo al Comune (il prescritto permesso di costruire), per cui hanno denunciato i quattro proprietari, M.O. e A.S. di San Pietro Vernotico, D.O. e C.M. di Cellino San Marco, per attività edilizia abusiva, integrando il reato di cui agli articoli 31 e 44 del Testo Unico dell’ Edilizia ed Urbanistica (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

Il campo sportivo, non più utilizzabile in forza del provvedimento adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica di Brindisi, è stato affidato in custodia alla stessa Associazione Sportiva Dilettantistica cui è affidato in gestione il centro atletico di cui fa parte.

