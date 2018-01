“Due pesi e due misure. Sono quelli usati dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: tanto indaffarato nel far aggiudicare i lavori per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano, quanto indifferente nei confronti della sanità brindisina. Per esempio, ed è solo un esempio tra i tanti possibili, ha completamente ‘dimenticato’ il Centro Risvegli di Ceglie Messapica, con annessa gestione del Centro neurolesi e motulesi, malgrado gli annunci e le promesse che tutto sarebbe stato bandito e affidato entro il 2017”.

Lo dichiara l’On. Nicola Ciracì, che prosegue: “Queste sono le ennesime presa in giro e mancanza di rispetto verso un territorio ‘bombardato’ dal centrosinistra anche in ambito sanitario, verso quei degenti e quelle famiglie troppe volte illuse, verso quelle professionalità che da anni aspettano risposte alle loro speranze lavorative ”.

“Chiederò insieme a Ignazio Zullo, capogruppo di Direzione Italia nel Consiglio regionale pugliese – prosegue Ciracì – d’incontrare personalmente il governatore Emiliano senza dover perdere tempo con i manager della sanita regionale e provinciale, Ruscitti e Pasqualone, i quali sono solo attori non protagonisti in questa vicenda, e ottenere quindi tempi certi, non più rinviabili, affinché la provincia di Brindisi ottenga questo suo diritto dopo ben 13 anni di attesa…”.

“Non è possibile – conclude il deputato – che quando si tratta di altre aree della regione tutto si muova e proceda in tempi celeri e certi, mentre quando si tratta della provincia di Brindisi tutto taccia, come quando Zullo, col mio pieno sostegno e la mia partecipazione, presentò un’interrogazione consiliare regionale sul futuro del Centro Risvegli che è rimasta, purtroppo, lettera morta”.

COMUNICATO STAMPA NICOLA CIRACì