Il 1° Maggio p.v. in contrada Serrazzi/Specchia, nei pressi di Mesagne (sulla via per San Pietro V.co) si inizierà un percorso formativo sulle Erbe spontanee con la raccolta delle stesse.

L’iniziativa è promossa da: ISBEM (ISTITUTO SCIENTIFICO BIOMEDICO), I GIARDINI DI SAN BIAGIO (AZIENDA AGRICOLA), GLI AMICI DI SNOOPY (ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA) e propone in anteprima il progetto “SINERGIE RURALI SOSTENIBILI”.

Il progetto intende proporre al territorio un’esperienza di riscoperta della ruralità che, attraverso la condivisione della raccolta delle erbe spontanee, renda partecipi di un percorso di fitoalimurgia nel rispetto della tradizione e di principi biologici; modalità culturali ormai indispensabili per una nutrizione sana e alternativa nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Questo il primo degli appuntamenti didattici che l’iniziativa si propone.

Il 1° Maggio si vivrà la mattinata nel terreno di colture biologiche dell’azienda agricola “I Giardini di San Biagio” a Mesagne; la giornata è rivolta a tutti i soggetti interessati all’alimentazione biologica e contestualmente si propone di educare e sensibilizzare i bambini per proiettare un futuro all’insegna della corretta alimentazione e sostenibilità ambientale.

Il programma è il seguente:

ore 9.00 ritrovo ISBEM per raggiungere il terreno

ore 9.30 ricca colazione di benvenuto

ore 10.00 presentazione delle erbe a cura del dr. Argentieri

ore 10.30 inizio raccolta delle erbe

ore 12.00 aperitivo e degustazione con prodotti dell’orto

INFO & COSTI

Giardini di S. Biagio: 340 3912665

Amici di Snoopy: 338 8516424