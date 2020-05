I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione di specifico servizio, hanno tratto in arresto Ligorio Francesco, 19enne del luogo, per importazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, nel pomeriggio di ieri, il giovane, alla vista dei militari in procinto di procedere a perquisizione domiciliare, si è dato alla fuga nelle campagne circostanti, portando con sé un plico, precedentemente recapitatogli tramite corriere postale. Immediatamente rintracciato e sottoposto a perquisizione personale, è stato accertato che il plico, proveniente da Lubiana (Slovenia), conteneva 50 grammi di marijuana, suddivisi in due buste sottovuoto, tutto successivamente sequestrato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato tradotto presso la sua abitazione in regime arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato fermato alla guida di un’autovettura e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di tre involucri in plastica contenenti complessivamente 5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, tutto occultato all’interno del vano porta oggetti del veicolo. Lo stupefacente è stato sequestrato.